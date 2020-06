Horneland ferdig i RBK

Det bekrefter klubben i en pressemelding natt til fredag.

Eirik Horneland er ikke lenger Rosenborg-trener.

På et møte etter kampen mot Bodø/Glimt ble Horneland og klubben enige om å avslutte samarbeidet, skriver RBK i en pressemelding.

- Etter en blytung start på årets sesong, med manglende prestasjoner og resultater, er det naturlig at jeg som øverste sportslig ansvarlig i RBK må ta ansvaret for manglende sportslig fremgang, sier Horneland i en uttalelse.

- Svært skuffet

RBK står med fattige ett poeng etter tre kamper i Eliteserien. Torsdag kveld tapte trønderne hjemme mot Bodø/Glimt.

EXIT RBK: Eirik Horneland har ledet sin siste RBK-kamp. Foto: Ole Martin Wold (NTB scanpix)

Horneland dro rett fra Lerkendal uten å si ett ord til pressen. Timer senere ble det klart at han ikke lenger har jobb som trener for Norges mestvinnende fotballag.

- Jeg er svært skuffet over at vi ikke klarte å bygge et sterkt og fremgangsrikt RBK, men jeg har lært meg å bli glad i klubben, spillerne og hele Trøndelag. Jeg ønsker Rosenborg all mulig fremgang for fremtiden, sier Horneland i pressemeldingen.

- Lei oss

Styeleder Ivar Koteng betegner Horneland som en hedersmann.

- Og vi er lei oss for at han ikke har lykkes i Rosenborg. Han har en voldsom arbeidskapasitet og har fremdeles mye å tilføre norsk fotball. Inngangen Eirik fikk i denne jobben ga han ikke de beste rammebetingelsene for å lykkes. Vi ønsker Eirik alt det beste for fremtiden, sier Ivar Koteng i uttalelsen.

Rosenborgs neste kamp spilles søndag kveld borte mot Brann. Det er ennå ikke kjent hvem som leder trønderne i det oppgjøret.