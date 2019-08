Horneland om den tunge sesongstarten: - Trykket på meg selv har irritert meg noe jævlig

Eirik Horneland er sin egen største kritiker, og det var nettopp dét som tæret mest på da ingenting gikk veien tidligere denne sesongen. Nå har han snudd en RBK-skute som har kurs for Champions League.

LERKENDAL (Nettavisen): Tirsdag har den tidligere Haugesund-treneren muligheten til å sende Rosenborg inn i siste playoff-runde til Champions Leagues gruppespill.

Det vil være resultatet av en enorm snuoperasjon etter en forferdelig sesongstart, som kulminerte i 0-2-tap hjemme mot Haugesund 16. mai.

Det sørget for at Horneland og RBK-ledelsen samlet seg til et møte på Brakka, og etter det har det kun gått én vei. 3-2-seieren mot Mjøndalen 19. mai ble starten på en stor og lang opptur, og siden den gang har Rosenborg kun tapt én av åtte kamper i Eliteserien.

Vel så viktig er det som har skjedd i Europa. Både Linfield og BATE Borisov er slått over to kamper i CL-kvaliken, og Horneland fikk med seg et glitrende utgangspunkt i Slovenia da Maribor ble slått 3-1 forrige uke.

Tirsdag skal jobben fullføres på Lerkendal, og om det der går veien er det kun ett lag som står i veien for gruppespill i Champions League.

Nettopp dét hadde nok de færreste trodd da de gikk i 17.-maitoget i Trondheim tidligere i år.

- Det er gledelig at vi har spilt oss i bra form i grevens tid. Jeg synes vi har levert gode kamper både på bortebane og hjemmebane, så det har vært fint. Så får vi se om vi klarer siste hinderet, sier Horneland til Nettavisen før tirsdagens skjebnekamp.

Han avkrefter at det hele føles som en revansje etter at flere eksperter mente hans prosjekt i Trondheim burde være over da resultatene buttet imot.

- Nei, jeg er min største kritiker selv, og vi var drita dårlige, så det var helt rett å påpeke at vi var dårlige. Vi var ikke i nærheten av der vi ønsket å være, men heldigvis har vi kommet oss på sporet.

3-2-seieren 19. mai kom i så måte i grevens tid etter møtet på Brakka, men Horneland tror ikke resultatet isolert sett startet snuoperasjonen.

- Jeg har ikke tenkt så mye på det, men jeg jeg har tenkt over den prosessen som er gått over tid, og jeg synes ikke det er noen enkelthendelser som har løst ut dette. Det har vært en økt forståelse over tid på hva vi skal være og hvem vi skal være, og spillerne har respondert veldig godt og jobbet fint i motgang. Nå skal vi være ydmyke og jobbe hardt i medgang også, forteller 44-åringen.

OPPTUR: Hornelands RBK-skute har virkelig fått vind i seilene den siste tiden. Her er hovedtreneren sammen med Erik Botheim under lørdagens kamp mot Tromsø. Foto: Ole Martin Wold (NTB scanpix)

- Irritert meg noe j****g

Å være trener i Norges største fotballklubb er en krevende oppgave, og Horneland opplevde massiv kritikk tidligere i sesongen. Det er imidlertid presset han legger på seg selv som tynget ham da det virkelig ikke gikk veien.

- Trykket på meg selv har irritert meg noe jævlig. At vi ikke har fått det til tidligere. Men heldigvis kommer vi sakte, men sikkert nå, sier han.

For hans Rosenborg er virkelig i flytsonen. Etter borteoppgjøret mot Maribor gjorde han store endringer på laget til lørdagens Eliteserie-kamp mot Tromsø, men et reservepreget RBK-lag knuste «Gutan», mye takket være strålende prestasjoner av Emil Ceïde og Erik Botheim.

Blant grepene Horneland har tatt etter at han tok over Rosenborg, er å slanke stallen. Færre spillere hver dag på trening gir større læringsutbytte, om man skal tro RBK-treneren.

- Vi jobber jo med læring, og jeg syntes troppen var for stor og for bred med tanke på å få læring fort nok. Vi jobber med filosofi og kultur, og jeg syntes det var for bredt og for vidt. Nå har vi fått samlet det, og klarer å drive læring på et høyere nivå og med høyere hastighet, hovedtreneren som nå har en langt slankere spillergruppe på hver trening.

- Det var viktig for oss å få tatt ned troppen, for det er en del av Rosenborg at du skal ha en konkurransedyktig tropp som ikke er for bred.

Strålende utgangspunkt



Tirsdag klokken 19.00 står Horneland på hjemmebenken, kanskje i sin hittil viktigste kamp som RBK-trener.

Om hans lag gjør jobben hjemme på Lerkendal, venter ungarske Ferencvaros eller kroatiske Dinamo Zagreb i det som er siste hinder før et eventuelt gruppespill i Champions Leagues.

- Vi gleder oss, både jeg og hele klubben. Det er langt ifra avgjort, og vi møter en sterk motstander som er livsfarlig om man slipper dem til. Men vi er på Lerkendal, og vi er ute etter å score mål, forteller Horneland.

Avansement tirsdag vil automatisk gi minst plass i Europa Leagues gruppespill. Det, eller eventuelt Champions League-gruppespill, vil generere mangfoldige millioner kroner.

Stig Inge Bjørnebye, som fredag bekreftet overfor Nettavisen at det er utenlandsk interesse for Nicklas Bendtner, har sagt at RBK jobber med å styrke stallen inn mot et eventuelt gruppespill.

Horneland er imidlertid krystallklar på at også nåværende tropp er konkurransedyktig i det gjeveste selskapet i Europa.

- Ja, det synes jeg vi viste på lørdag, at vi kan slår Tromsø 5-2 med seks-sju bytter. Vi har en sterk tropp, og vi skal få bruke den godt, avslutter hovedtreneren.