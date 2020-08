Horsfield vant English Open i golf

Sam Horsfield holdt hodet kaldt på siste runde i English Open i Birmingham og kunne juble for sin første tittel på europatouren i golf.

Den engelske 23-åringen ledet med ett slag før siste runde og holdt konkurrentene bak seg med en avsluttende 68-runde. Han seiret ett slag foran belgiske Thomas Detry.

Detry senket sin niende birdieputt for dagen på 17. hull og gikk opp i ledelse, men han måtte tåle bogey på siste hull. Dermed måtte Horsfield spille de to siste hullene ett slag under par for å vinne.

Etter en birdie på 17. hull avgjorde han med en parputt på siste green.

– Dette er sinnssykt. Jeg kan ikke beskrive hva jeg føler nå, sa Horsfield til Sky Sports.

Turneringen var nummer to av de seks som spilles i England og Wales innen tre timers biltur fra hverandre og med beskjeden premiesum på en million euro, for å få europatouren i gang etter viruspausen.

Miguel Angel Jimenez fra Spania satte rekord da han deltok i sin 707. turnering på europatouren. Han gikk siste runde på par og endte på delt 34.-plass 11 slag bak vinneren.

