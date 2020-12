Hovland (23) vant karrierens andre PGA-seier

Etter en dramatisk avslutning gikk Viktor Hovland (23) til slutt seirende ut av PGA-turneringen i Mexico.

For før 18. og siste hull lå nordmannen likt med amerikaneren Aaron Wise, med begge på 19 under par.

Wise var først ut av de to, og da 24-åringen misset på putten for birdie, kunne Hovland sikre seieren da han skulle putte for birdie noen minutter senere.

Det klarte nordmannen med glans, som dermed sikret seg sin andre PGA-tittel.

Med det er han den femte europeeren siden 1945 som sikrer seg to PGA-titler før fylte 24 år.

Seve Ballesteros, Roy Mcllroy, Sergio Garcia og John Rahm er de øvrige fire som har prestert det samme tidligere.



Hovland er svært godt fornøyd med seieren. I et intervju sendt på Eurosport og GOLFTV sier 23-åringen følgende:

– Jeg føler ikke jeg er veldig god i situasjoner under press. Jeg skalv mot slutten. Jeg trodde jeg tapte det etter det andre slaget på hull 16, men gjorde en fantastisk par der. Jeg bommet putten på hull 17 og visste jeg måtte gjøre en birdie på hull 18. Det gikk heldigvis inn. Jeg føler meg ikke komfortabel i de situasjonene i det hele tatt

På sosiale medier kommer reaksjonene og gratulasjonene på rekke og rad.

- Elsker Per Haugsrud og Henrik Bjørnstad som bare viser alt det norske golfere føler når Hovland spiller og vinner, skriver «Mini» på Twitter.



Lars Tjærnås, fotballekspert i Viasat, forteller at han ikke har alt for mye kunnskaper om golf, men hyller den store idrettsbragden:



- Vi har en verdensstjerne i golf. Viktor er bare helt sjuk, skriver Jan-Erik Aalbu.



Reaksjonene fra norske idrettsprofiler lar seg virkelig ikke vente søndag kveld etter den store bragden.

