Hovland avsluttet sterkt i PGA-tourdebuten

Viktor Hovland er ikke i topp 100 etter sin første runde på PGA-touren i golf, men han avsluttet sterkt med birdie på sine to siste hull.

Den norske 21-åringen vant i august USAs amatørmesterskap og sikret seg dermed adgang til flere gjeve turneringer. Torsdag slo han for første gang ut på PGA-touren i en turnering i Playa del Carmen i Mexico. Første runde gjorde han unna på 72 slag (1 over par).

Det startet ikke så bra, da det ble bogey på første hull. Han gikk første halvdel av runden ett slag over par etter birdie på 5. og bogey på 8. hull.

Åtte av de 11 første hullene spilte han på par, men så begynte det å svinge, og det ble enten bogey eller birdie på seks av de sju siste for dagen.

Han var tre slag over par for dagen etter bogey på 12., 14. og 16. hull, mot en birdie på 13. hull. Etter at han både på 17. og 18. hull fikk ballen i hullet på tre slag var han på delt 109.-plass.

Amerikanerne Matt Kuchar, Kramer Hickok og Dominic Bozzelli leder turneringen etter å ha greid hver sin 64-runde (sju under par).

Hovland spiller videre fredag, og han må forbedre seg om han skal greie cuten. 132 spillere deltar i turneringen.

(©NTB)

Mest sett siste uken