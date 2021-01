Hovland beholder plassen på verdensrankingen

Viktor Hovland blir værende på 14.-plass på verdensrankingen i golf etter helgens turnering i Hawaii.

Viktor Hovland rykket opp til 14.-plassen, som er hans bestenotering på verdensrankingen, etter seieren på PGA-touren i Mexico i desember. Der blir han også værende i den andre uka av året.

Topp tre er også uforandret med Dustin Johnson foran spanjolen Jon Rahm og amerikanske Justin Thomas.

Hovland var på delt 10.-plass før den siste dagen i PGA-turneringen Tournament of Champions i Hawaii i helgen, men fikk det tøft og havnet på delt 31.-plass. Lørdag ble Hovland tildelt prisen for årets sportslige prestasjon blant norske idrettsutøvere for 2020.

23-åringen skal i aksjon igjen denne uka i en ny PGA-turnering i Hawaii, da i Honolulu på Oahu.

Norges nest beste herregolfer, Kristoffer Ventura, falt to plasser på verdensrankingen den siste uken og ligger på 179.-plass.

(©NTB)

