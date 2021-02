Hovland bommet fra 90 centimeter - tapte tre millioner kroner

Viktor Hovland på full fart mot topp ti i verden etter andreplass i prestisjeturnering.

Viktor Hovland kjempet om seieren på avslutningsrunden av PGA-turneringen i La Jolla i California, men tre bogeyer på fire hull ødela vinnersjansene. Patrick Reed vant turneringen.

Den delte andreplassen var verdt 456.735 dollar, drøye 3,9 millioner kroner. Hadde det ikke vært for en misset parputt fra under en meter på Hovlands nest siste hull for dagen, hadde han imidlertid spilt inn tre millioner kroner ekstra, skriver Norsk Golf.

Dette var Hovlands fjerde pallplassering i karrieren og hans syvende topp-10-plassering. Resultatet løfter ham til tolvteplass på verdensrankingen – hans beste plassering noensinne. Hovland har nå bare tre europeere over seg på listen: Jon Rahm, Rory McIlroy og Tyrrell Hatton. Hovland har nå spilt inn 20 millioner kroner på sesongens syv første turneringer, skriver Norsk Golf.

Hovland har tidvis storspilt i turneringen. På sisterunden søndag var var han i delt ledelse med amerikaneren Patrick Reed etter hull ni, men etter par på hull 10, 11 og 12 droppet han ned til andreplass - ett slag bak Reed.

Hovland leverte også stabilt spill med par på hull 13, men på hull 14 ble det dagens første bogey for det norske golfhåpet. Han trengte også ett slag ekstra for å fullføre hull 15 og 17 og avstanden til ledende Reed økte.

– Jeg fikk en veldig bra start og det så ut som jeg skulle ha en god sjanse. Men det ble litt stang-ut på siste ni og et par feil som kostet veldig mye. Det var en veldig kjip avslutning selvfølgelig, men jeg føler at spillet er ganske bra, så det er bare å fortsette å kjøre på, sa Hovland til Eurosport etter runden.

