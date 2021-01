Hovland faller på listene på Hawaii

Viktor Hovland sliter på siste dag av PGAs Tournament of Champions på Hawaii. Halvveis på den fjerde runden er han to slag over par.

Lørdag leverte han en bogeyfri runde med fem birdier. Han var på delt 10.-plass før avslutningsrunden, men søndag har han måttet tåle bogey på 3., 7. og 9. hull. En enslig birdie på 5. hull har ikke holdt i den skarpe konkurransen, og han har foreløpig falt til 31.-plass. Hovland er totalt sett 12 slag under par. Dermed er han 10 slag bak Joaquin Niemann og Ryan Palmer, som er i delt ledelse. Imidlertid har de fleste spillerne mange hull igjen å spille. Årets første PGA-turnering samler normalt turneringsvinnerne fra det foregående året. I år har man lempet litt på det kriteriet for å få et større felt etter de mange koronavalysningene i fjor. Hovland vant to PGA-turneringer i 2020. (©NTB) Reklame Fem grep som gir deg bedre økonomi i 2021 Golf

Sport Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt. Her kan du enkelt bidra med din mening Send inn din mening her