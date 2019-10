Hovland falt på listene etter svak runde

Det har gått opp og ned for Viktor Hovland i PGA-runden i Chiba. Han åpnet svak, leverte en sterk tredjerunde og slet på fjerderunden. Tiger Woods leder.

Etter en elendig første runde torsdag på 75 slag og fem over par, tok Hovland seg betydelig opp på resultatlistene under andre runde lørdag. Han gikk banen i Chiba i Japan hele ti færre slag og endte med 65 slag. Søndag fulgte 22-åringen opp nesten like sterkt og greide de 18 hullene på 67 slag, tre under par.

Han fikk det tyngre på den fjerde runden, og endte på 72 slag, to over par. Hovland leverte en bogey på hull 11 og klarte aldri bedre enn par på de siste hullene.

Likevel er ikke alle i mål. Flere av spillerne har ikke spilt den fjerde runden fordi det har blitt for mørkt, skriver PGA Tour på Twitter.

Før alle de 76 konkurrentene er ferdigspilt ligger nordmannen på en delt 42. plass.

Tiger Woods leder turneringen. Han ligger 18 slag under par, men er en av flere som ikke har spilt fjerderunden. Hideki Matsuyama er nummer to, 15 slag under par.

