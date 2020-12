Hovland falt ut av seierskampen: – Burde hatt en bedre sjanse

Viktor Hovland klarte ikke å kopiere lørdagens bogeyfrie superrunde og måtte se seiersmuligheten glippe på europatouren i Dubai. Han ble til slutt nummer tre.

Etter fire runder endte Norges golfstjerne 13 slag under par. Det holdt til en delt tredjeplass.

Matthew Fitzpatrick fra England vant ett slag foran landsmannen Lee Westwood. Ned til Hovland skilte det to slag.

– Bittert er det ikke. Det blir feil ord, men jeg følte at jeg burde hatt en bedre sjanse på seier i dag. Jeg hadde et par dårlige valg her og der, og et par dårlige svinger, men ellers var det mye bra, sa Hovland til NTB under en digital pressekonferanse.

Ujevnt

Hovland lå kun ett slag bak en tettrio før søndagens avslutningsrunde. Gjennom turneringen hadde han gjort store jafs oppover resultatlistene.

Særlig lørdagens 66-runde med seks birdier var glitrende. Den sendte Hovland rett opp i tittelkampen.

Han åpnet bra også søndag med to birdier på sine tre første hull, men så kom det en bogey. Det skulle bli et bilde på Hovlands noe ujevne dag på golfbanen.

Sikter mot Ryder Cup

Han fulgte opp med ytterligere fire birdier, men ble hardt straffet for to nye bogeyer på 8. og 13. hull. En 69-runde ble til slutt søndagsfasiten for 23-åringen.

– Det ble et par dårlige køllevalg. Alle birdiene var innenfor to-tre meter. Stabilt, men det ble for mange bogeyer, forklarte han etterpå.

Om Hovland vil være med på neste års Ryder Cup i september, må han ha spilt fire turneringer på europatouren. Det er grunnen til at den norske PGA-profilen var i aksjon i Dubai.

Sist helg vant Hovland sin andre PGA-turnering da han gikk til topps i Playa del Carmen i Mexico. Seieren ga ham et byks på verdensrankingen fra 26.- til 15.-plass.



