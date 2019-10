Hovland forlenget PGA-rekorden: Ny 69-runde i Sør-Korea

Torsdag var Viktor Hovland på alles lepper etter å ha satt PGA-rekord. Fredag forlenget han rekordrekken etter en ny 69-runde i Sør-Korea.

Dermed forlenget nordmannen rekorden han satte torsdag, da han gikk sin 18. runde på rad i en PGA-turnering på under 70 slag. Da passerte Hovland amerikanske Bob Estes og la seg alene på toppen av den prestisjetunge PGA-listen.

I Sør-Korea fredag forlenget Hovland rekken til 19 runder etter en ny knallsterk 69-runde.

Etter at det 22 år gamle golffenomenet satte PGA-rekord torsdag, kom det gratulasjoner fra hele verden - deriblant Estes som hadde rekorden før Hovland.

- Gratulerer til Viktor Hovland for å ha slått rekorden. Han er en god spiller allerede, og hans karriere har knapt startet. Jeg har nytt å ha rekorden de siste 18 årene, men de fleste rekorder vil bli slått etterhvert. Hold det gående, Viktor!, skriver amerikaneren på Twitter.

- Utrolig



Rekorden har nemlig ikke gått ubemerket hen, og flere internasjonale storaviser har omtalt Oslo-guttens enorme prestasjon det siste døgnet.

Både Franske L'Equipe og golf.com har omtalt rekorden, mens storkanalen CBS Sports omtaler prestasjonen i forholdsvis klare ordelag.

- Utrolig nok har Hovland notert seg for kun én runde over 71. Det var en 73-runde på den siste runden i hans første profesjonelle turnering på Travelers Championship i juni, skriver blant annet storkanalen.

Nordmannen startet natt til fredag med å gå banens back-nine, og gikk åtte strake hull på par. Den første birdien kom først på det 18. hullet, Hovlands niende hull for dagen.

Da han tok fatt på de ni første hullene, viste imidlertid Hovland hvorfor han virkelig har skaffet seg et internasjonalt navn i 2019.

STORSPILL Viktor Hovland fortsetter å gå runder under 70 på PGA-touren. Foto: Bradley Collyer (Pa Photos)

Amerikansk leder

Han noterte seg for birdie på hull én, før par på hull to ble avløst av en ny birdie. Han måtte nøye seg med boogey på hull fire, men hevet seg til de avsluttende fire hullene hvor han noterte seg for to par og to birdies.

Det gjorde at han gikk en ny 69-runde, noe som holder til hittil 12.-plass i PGA-turneringen i Sør-Korea med totalt seks slag under par.

Justin Thomas leder an i turneringen etter å ha gått en monsterrunde fredag. Amerikaneren noterte seg for en 63-runde, og har med det gått 13 slag under par etter to dager i Asia.

Hjemmehåpet Byeong Hun An ligger på hittil annenplass, 11 slag under par.

Hovland hadde før turneringen i Jeju spilt seks turneringer på PGA-touren som profesjonell. Beste plassering er fjerdeplassen i Greensboro i august. Ellers har Hovland blitt nummer 13, 13, 16, 4 og 10. Han har også en 11.-plass fra Europatouren i England.

Viktor Hovland er ranket som den 94. beste golfspilleren i verden. Den listen toppes av amerikanske Brooks Koepka.