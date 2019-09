Hovland gikk to slag under par til tross for dobbel bogey

Viktor Hovland gikk to slag under par på dag to av PGA-touråpningen i West Virginia fredag. Dermed er han fire slag under totalt.

Hovland, som startet dagen på 53.-plass, klatrer dermed opp til en midlertidig 34.-plass. Det er fortsatt mange spillere som ikke er ferdige for dagen. Cuten ligger foreløpig tre slag under par. Dermed får Hovland etter all sannsynlighet spille også de to neste dagene. Det er riktignok langt opp til ledelsen. Ni slag skiller nordmannen og Scottie Scheffler i tet. Etter å ha gått de to første hullene på par, klinte nordmannen til med en eagle på det tredje hullet. 21-åringen spilte de åtte neste hullene på par. Så kom nedturen. På sitt 12. hull endte det med dobbel bogey for Hovland og dermed var han tilbake på par på runden. Men det norske stjerneskuddet slo tilbake på direkten. På de to neste hullene ble det birdie for Hovland. Dermed endte han to slag under par og fire under totalt. Kristoffer Ventura går ut senere fredag. Han fikk en tung start på turneringen da han gikk to slag over par torsdag. Mye av det skyldtes bogeys på 24-åringens fire første hull. Det holdt til en 126.-plass etter den første dagen. Han må løfte seg dersom han skal klare cuten og få spille lørdag og søndag. (©NTB)