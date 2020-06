Hovland henger med i teten – tøffere andrerunde i USA

Golfprofilen Viktor Hovland fortsatte med solid spill på PGA-touren. Fredag brukte han 69 slag på andrerunden i Connecticut.

Det gjør at han har gått åtte slag under banens par i løpet av to runder. Torsdag var det oppvisning av nordmannen med en 63-runde.

Det slo ikke samme gnister av Hovland fredag, men han gjorde nok til å være med i teten. Hovland noterte tre birdier og to bogeyer på veien til klubbhuset. Inn dit kom flere spillere etter superrunder. Blant annet gikk Brendan Steele (USA) åtte under par for dagen.

Flere av de store navnene i turneringen skal ikke i aksjon før senere fredag. Turneringen fortsetter lørdag og søndag. Vinneren får snaut 13 millioner kroner i premie.

Hovland ble første nordmann med seier på PGA-turneringen da han vant tidligere i år.

Han er eneste norske spiller i aksjon på golftouren i USA denne uka. Kristoffer Ventura kunne spilt turneringen på PGAs B-tour i Utah, der han er tittelforsvarer, men håpet i stedet å komme inn i turneringen i Cromwell som reserve, slik gikk det ikke.

Ventura er dermed inne i en turneringsfri uke mens Hovland jakter på mer suksess.

