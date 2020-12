Hovland i delt ledelse etter sterk start

Med birdie på tre av de fem første hullene på søndagens avslutningsrunde har Viktor Hovland spilt seg opp i delt ledelse i PGA-turneringen i Mexico.

Den norske golfstjernen var to slag bak argentinske Emiliano Grillo etter lørdagens runde, ett bak amerikanske Tom Hoge. Han går avslutningsrunden sammen med Grillo og Hoge, og har greid seg klart best av dem innledningsvis.

Hovland senket birdieputter på både 2., 3. og 4. hull. Hoge greide birdie på 3. hull og Grillo på 4. hull, men etter fem spilte hull er Hovland tre under par for dagen, de to andre i tettrioen ett under.

Dermed er Grillo og Hovland i delt ledelse, totalt 17 slag under par. Hoge følger ett slag bak.

