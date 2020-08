Hovland kan klare cuten i PGA-mesterskapet

Viktor Hovland hadde ikke sin beste dag på golfbanen og avsluttet annen runde fredag på ett slag over par. Det kan holde til videre spill i PGA-mesterskapet.

Etter to birdie, tre bogey og resten par på mesterskapets annen dag, ligger Hovland på -1 etter to dagers spill.

Det holdt til en delt 37.-plass før resten av golfeliten hadde gjort seg ferdig med sine runder i San Francisco fredag.

Cuten lå på par da nordmannen var ferdig for dagen, men flere kan spille seg opp etter hvert som de gjør seg ferdige. Likevel ser det lyst ut for at Hovland skal være innenfor topp 65 når annen dag avsluttes fredag natt og kvalifisere seg til videre spill i helgen i PGA-mesterskapet.

Annen dag åpnet flott for Hovland med birdie på sitt første og banens tiende hull, men det skulle fort gå dårligere for 22-åringen.

For etter par på sine to neste hull ble det to bogey på rad, begge ganger med fem slag på par 4-hull.

Videre fulgte sju strake par, før det kom en ny opptur med birdie på sitt 13. hull. Nordmannen var på greenkanten etter to slag og kunne med litt mer hell fått eagle, men istedenfor ble det en birdieputt på litt over en meter.

Men på tredje siste hullet for dagen havnet Hovland i bunkeren og slaget opp på green var langt fra hullet. Fra nesten ni meter klarte Oslo-gutten nesten å redde inn par, men dagens tredje bogey var et faktum.

På sistehullet var han en drøy halvmeter fra å senke birdieputten, men det ble par nok en gang.

