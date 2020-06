Hovland klarte cuten etter to under par i Texas

Golfspilleren Viktor Hovland under åpningsrunden på PGA-touråpningen på golfbanen Old White TPC i West Virginia, USA i fjor. Fredag tok han seg videre til helgespillet i Texas med hårfin margin. Arkivfoto: Jared C. Tilton / AFP / NTB scanpix Foto: Jared C. Tilton (NTB scanpix)