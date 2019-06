Hovland klarte cuten i US Open

Viktor Hovland ligger på par etter to runder i US Open. Foto: Carolyn Kaster / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Viktor Hovland (21) gikk to over par på fredagens runde i US Open, men klarte cuten og får dermed spille også de to siste dagene av storturneringen.

Den norske amatørspilleren imponerte stort i Pebble Beach i California på åpningsdagen torsdag. Da gikk han to under par og la seg på en 16.-plass. Det startet ikke veldig bra fredag. 21-åringen fikk to bogeys på de første fem hullene. Han var to over par halvveis på runden. I den andre halvdelen fikk det norske talentet en birdie og en bogey. De resterende sju hullene gikk han på par. Dermed endte han til slutt på 73 slag fredag og på par totalt etter to av fire dager. Det er nok til at nordmannen klarte cuten med grei margin. Dermed får Hovland spille også lørdag og søndag. – Jeg spilte bedre golf i dag enn i går. Men jeg scoret ikke så bra, sier han til VG. Han var riktignok misfornøyd med enkelte ting. Blant annet gikk det tungt med puttingen for Hovland. – Jeg misset ikke en fairway i dag. Da er det for dårlig å gå to over par, sier 21-åringen. US Open er Hovlands siste turnering som amatør. Mandag blir han profesjonell golfspiller. Golftalentet var kvalifisert for Major-turneringen etter at han vant det amerikanske amatørmesterskapet i fjor. Andreas Halvorsen deltar også i turneringen. (©NTB)