Hovland klarte ikke cuten i Abu Dhabi

Viktor Hovland fikk en ny trøblete dag på golfbanen fredag. Han klarte ikke cuten og må se resten av europatour-turneringen i Abu Dhabi fra sidelinjen.

Dermed fortsatte problemene for Hovland, som torsdag var gjennom en tildels vond åpningsrunde som endte ett slag over par.

Fredagens annenrunden startet lovende for den 22 år gamle norske golfproffen. Den ble innledet med ni hull på par før han fikk eagle (to slag under par) på det 10. hullet.

På det samme hullet fikk han bogey på åpningsrunden.

Med birdie på hull nummer 11 var han en stund tre slag under par for runden. Da så det lyst ut med tanke på mer spill i Abu Dhabi.

Så startet imidlertid problemene for nordmannen. Han måtte tåle bogey på både det 14. og det 16. hullet. Det ga en runde to slag under par. Totalt er Hovland på par i turneringen.

Dermed havnet nordmannen under cuten som trolig vil gå på ett slag under par.

(©NTB)