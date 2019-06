Hovland klatrer i USA tross smell på 17. hull

Viktor Hovland fortsetter å imponere på golfbanen i USA. Lørdag gikk han tredje runde i Travelers Championship på to slag under par.

Det gjør at den norske 21-åringen foreløpig ligger på delt 45.-plass i PGA-turneringen i Cromwell, Connecticut.

Hovland spilte lenge glitrende og lå på delt 13.-plass, men en dobbeltbogey (to over par) på nest siste hull ødela mye for ham. Oslo-gutten brukte seks slag på par fire-hullet og falt ned til delt 44.-plass.

Det skal samtidig sies at Hovland startet grytidlig lørdag, og det er mange spillere som skal fullføre sine runder. Likevel ser det ut til at han klatrer fra 57.-plassen han lå på foran den tredje runden.

Hovland åpnet runden med å gå de fire første hullene på par før han spilte en sterk birdie på femte hull, der han brukte kun to slag.

Senere ble det birdier på hull 11, 13 og 15 for Oslo-gutten, før dobbeltbogeyen førte til at han endte dagen på to slag under par. I alt ligger Hovland på fire slag under par etter runder på 67, 71 og 68 slag.

Må spille inn nesten åtte millioner

21-åringen imponerte nylig stort i selveste US Open, der han endte helt oppe på 12.-plass. Plasseringen ville gitt ham drøyt to millioner kroner dersom han var proff, men som amatør og universitetsspiller kunne ikke Hovland ta imot premiepenger.

Først denne helgen debuterer han som profesjonell. Hovland skal spille fem turneringer resten av året, og for å få innpass på neste års PGA-tour må han trolig spille inn rundt 900.000 dollar, eller nærmere åtte millioner kroner.

Helgens turnering i Connecticut kan gi en god start dersom Hovland spiller seg ytterligere opp søndag. I alt er det 61,5 millioner kroner i premiepenger. Vinneren får 11 millioner kroner, mens det er premier på over 1 million kroner til de 16 første i feltet.

