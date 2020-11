Hovland klatret i Houston, Ventura falt av

Viktor Hovland gikk lørdagens runde i Houston Open to slag under par og klatret mot tetstriden, mens en marerittåpning ødela for Kristoffer Ventura.

Ventura var best av nordmennene etter fredagens runde, men han kom helt skjevt ut lørdag og var sju slag over par etter åtte spilte hull. Han hentet seg inn og endte dagen seks over, men er ute av tetsjiktet. Hovland spilte de fire første hullene på par, men så gnistret han til med birdie på 5. og 7. hull. Etter en bogey på 9. hull var han bare ett slag under par halvveis, men så ble det birdie på 10. og 12. hull, og han nærmet seg topp ti. Bogey både på 15. og 16. hull sendte ham noen plasser nedover igjen, men han avsluttet dagen med birdie på 18. hull og er foreløpig på delt 14.-plass før siste runde. Ventura fikk ingenting til å stemme innledningsvis. Det ble bogey på 1., 2., 5. og 8. hull, mens det ble trippelbogey på 7. hull. Da så det mørkt ut. Ventura samlet seg og fikk skikk på spillet. Han fikk dagens første birdie på 13. hull og en ny på 17. hull, men på det siste hullet måtte han tåle sin første bogey på ti spilte hull. Han er på delt 54.-plass. (©NTB)