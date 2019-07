Hovland leverte to under par – endte på 49. plass

Viktor Hovland gikk 18 hull med totalt 69 slag og med et resultat på to under par i 3M Open i PGA-turen i Blaine i Minnesota natt til fredag. Arkivfoto: Carolyn Kaster/ AP/ NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Viktor Hovland gikk 18 hull med totalt 69 slag og med et resultat to under par i 3M Open i PGA-turen i Blaine i Minnesota natt til fredag.

Turneringen i Minnesota er den tredje på like mange uker etter at Hovland ble proff dagen etter at han endte på en 12. plass i US Open i begynnelsen av juni. Greier han cuten i Blaine og går videre til de siste rundene i turneringen er han sikret et minstepremie på 100.000 kroner, skriver VG. Førstepremien er snaut 10 millioner kroner. Etter første runde ligger han godt an til å gå videre med en 49. plass. Hovland startet med å spille de ni siste hullene på banen i Blaine. Gruppen av spillere ble delt i to, Hovland gikk sammen med Kyle Jones og Seth Reeves, som begge gjorde det dårligere enn ham. Hovland startet med par på hull 10, men gikk deretter på en bogey på hull 11. Han tok seg deretter inn med en birdie på hull 12, før han greide de to neste hullene på par. Hull 15 greide han med nok en birdie, før han holdt seg til par på tre neste hullene. Hovland fortsatte med birdie på hull nummer 1, og par på det neste før han røk på nok en bogey på den 450 lange banen opp mot hull nummer tre. Deretter gikk 21-åringen på par på fem av de seks iste banene. Bare ved hull 7 greide han en birdie. Dermed endte det med 69 slag og totalt to under par. Hovland er på 283.-plass på den ferske verdensrankingen i golf. Det er opp 57 plasser fra forrige ukes liste. Amerikanske Scott Piercy leder turneringen med ni slag under par. Bak ligger canadiske Adam Hadwin og japanske Hideki Matsuyama på andre, begge med sju slag under par. (©NTB)