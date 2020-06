Hovland med 21.-plass etter to ganger eagle – Simpson vant på Hilton Head

Med eagle på 2. og 5. hull spilte Viktor Hovland seg opp i tetsjiktet i PGA-turneringen på Hilton Head, men birdiene han trengte for å utfordre de beste uteble.

Nordmannen startet dagen på delt 36.-plass, men han var etter fem spilte hull på den siste runden oppe på delt 8.-plass bare to slag bak lederne. Han holdt seg unna bogey resten av runden, men det ble med én eneste birdie på 8. hull.

På det tidspunktet var Hovland bare ett slag bak lederne, men med par på alle de ti siste hullene så han lederne dra fra ham. Hans 66-runde ga delt 21.-plass i PGA-turneringen i South Carolina.

Vant gjorde Webb Simpson etter en avslutningsrunde på 64 slag. Han var ett slag bedre enn mexicaneren Abraham Ancer og to slag foran sin landsmann Daniel Berger og briten Tyrrell Hatton.

Simpson spilte i gul trøye for å hedre sin avdøde far Sam på farsdagen. Hans favorittfarge var nemlig gul, og det ble sterkt for amerikaneren å vinne.

– Jeg tenkte på ham i morges, og jeg tenkte på ham ute på banen. Minnene gjør at jeg fortsatt føler at han er med meg. Han elsket golf, og han ville elsket å se på i dag, sa Simpson til PGA-tourens nettsted.

Hovland innledet turneringen med en meget sterk 65-runde torsdag, men falt nedover da han brukte 71 slag fredag. Etter lørdagens 68-runde var han seks slag bak tetkvartetten.

Både på 2. og 5. hull søndag senket Hovland eagleputter fra mindre enn to meter. Han brukte bare tre slag på hull som normalt krever fem.

