Hovland med god avslutning i Las Vegas

Godt spill på siste halvdel av fjerde runde i Las Vegas sørget for en fin avslutning på PGA-turneringen for Viktor Hovland. Han endte runden to slag under par.

Nordmannen endte på 70 slag totalt på runden, og sammenlagt i turneringen ligger han på en foreløpig delt 12.-plass. Han klatrer dermed opp seks plasser fra lørdagens tredje runde, som henviste han til en delt 18.-plass.

Det var på de siste ni hullene at Hovland spilte best. Han startet den fjerde og siste runden med å slå par på åtte av de ni første hullene, men en bogey på åttende hull sendte ham ett slag over på runden.

Hovland forbedret spillet på de siste ni hullene. Birdie på hull 11 og 12 sørget for at han var ett slag under par på runden, og en ny birdie på hull 18 sørget for to slag under par totalt på runden.

(©NTB)