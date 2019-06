Hovland med sterk start i US Open

Viktor Hovland under US Open i Pebble Beach i California. Foto: David J. Phillip / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Viktor Hovland (21) kom på en delt 16.-plass i første runde av US Open etter å ha levert en sterk prestasjon. Han endte på to under par.

Den norske amatøren fikk en strålende start på turneringen i Pebble Beach i California. Han var med i teten etter sin fjerde birdie på seks hull, skriver VG. På de to siste hullene ble det også birdie. – Den var deilig, den! sa faren Harald Hovland, som følger sønnen i California. 21-åringen endte på to under par, og dermed sikret nordmannen seg en delt 16.-plass. Hovland fikk mest trøbbel på hull 8, da han slo seg i bunkeren bak green. Det ga en tung dobbeltbogey. 21-åringen gikk fra 911.-plass til 635.-plass på verdensrankingen i golf etter 32.-plassen i US Masters i april. Denne uken har Hovland ligget opp 680.-plass. Det er 156 spillere i US Open, der omkring halvparten av feltet er direktekvalifisert. Viktor Hovland var kvalifisert for Major-turneringen etter at han vant det amerikanske amatørmesterskapet i fjor. (©NTB)