Hovland ordnet Norges første PGA-seier

Førsteårsproffen kapret karrierens første seier på øverste nivå etter drama på siste hull.

Norske Viktor Hovland (22) sikret seg karrierens første triumf på PGA-touren, det øverste nivået i internasjonal golf, etter en nervepirrende fjerde runde i Puerto Rico Open.

Ingen andre mannlige golfspillere fra Norge har greid å vinne en turnering på det øverste nivået. Han har dermed skrevet norsk golfhistorie.

Golferen fra Oslo kan også innkassere 540.000 dollar i premiepenger for triumfen. Det tilsvarer litt over fem millioner kroner.

Hovland måtte greie den avgjørende putten fra en vanskelig posisjon, men satte birdieputten med et hardt og steinsikkert slag. Ballen trillet resolutt ned i hull 18.

22-åringen er den første førsteårsproffen som vinner en PGA-turnering i 2020.

- En spesiell følelse



Sisterunden på Coco Beach Golf Course ble preget av både nedturer og oppturer før Hovland kunne slippe jubelen løs.

- Jeg vet ikke. Jeg kom litt dårlig i gang, men klarte å få til en fin birdie på hull fem. En god chip inn på hull ti. Jeg synes jeg gjorde det ganske bra, men så gjorde trippelbogeyen på hull elleve veldig vondt. Jeg trodde kanskje jeg skulle ligge to slag bak.

NERVEPIRRENDE AVSLUTNING: Viktor Hovland. Her avbildet under sisterunden i Puerto Rico Open. Foto: Jared C. Tilton (AFP / NTB scanpix)

Hovland sier han først noen runder etterpå oppdaget at han lå i delt ledelse. Den unge nordmannen mener han ble avlsørt på kortspillet sitt, og gjorde noen feil som kunne blitt kostbare.

Likevel gjorde praktslagene mot slutten at det holdt til seier med ett slags margin.

- Jeg er opprømt, uten tvil. Du prøver selvfølgelig å vinne hver uke, men å håndtere det er utrolig. Det er en spesiell følelse, sier Hovland i seiersintervjuet.

Jevnet seg ut



Hovedutfordreren ble Josh Teater (40) fra USA som slo seg fram i delt ledelse med Hovland da sisterunden var litt over halvveis.

Teater avsluttet med par på siste hull, noe som ikke holdt mot nordmannens birdie.

Hovland ledet turneringen også før sisterunden søndag, og han så ut til å ha overtaket på konkurrentene fram til det ellevte hullet på runden.

Da pådro oslogutten seg en uventet trippelbogey og ble innhentet av amerikanske Teater. På et blunk gikk Hovland fra å ligge to under par på runden til å havne ett slag over.

Teater klarte seg med bogey på samme hull og var med det oppe i delt ledelse med Hovland.

Eagle og birdie



Nordmannen fikk orden på spillet igjen og gikk de tre neste hullene på par.

På hull 15 leverte Hovland en brølsterk eagle, to slag under par, og koblet igjen et solid grep om seieren.

Teater var dog ikke mer enn ett slag svakere, og han holdt seg innen rekkevidde for en førsteplass til slutt. Amerikaneren slo tilbake enda en gang med birdie på hull 17.

Det medførte at 40-åringen igjen lå med tre slag under par på sisterunden, to slag bedre enn Hovland under søndagens runde, som gikk hull 17 på par. Det betydde at de to kamphanene lå likt før hull 18.

Alt ble avgjort på siste hull, og Viktor Hovland kunne smykke seg med mestertitttelen i Puerto Rico Open til slutt.

