Hovland på par halvveis på åpningsrunden

Viktor Hovland er på par halvveis på første runde i majorturneringen US Open, etter at to birdier fikk følge av to bogeyer.

Hovland spilte de fire første hullene på banen i Mamaroneck, New York på par, men så greide han birdie både på 5. og 6. hull og klatret veldig på listene. Det virket som han var i støtet, men så ble det bogey både på 7. og 8. hull. Dermed er han nede på en foreløpig delt 26.-plass. Mange spillere er fortsatt ute på banen, men Justin Thomas er best av dem som har spilt ferdig for dagen. Han innledet turneringen med en 65-runde (fem under par). (©NTB)

