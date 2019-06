Hovland storspilte i siste runde av US Open

Med fire under par på siste dag i US Open viste Viktor Hovland hvorfor han går over i til å spille profesjonell golf mandag. Han slo blant andre Tiger Woods.

På sin siste dag som amatør klinte 21-åringen til med fantastisk prestasjon og avanserer trolig stort på lista, der han etter lørdagens tredjerunde lå på 27. plass, likt med golflegenden Tiger Woods. Woods avsluttet fjerde dag i US Open med 69 slag mot Hovlands 67 slag. Sisterunden i US Open, der amerikanske Gary Woodland leder foran britiske Justin Rose, er ennå ikke ferdigspilt. (©NTB)