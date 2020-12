Hovland svekket seg i Mexico

Viktor Hovland falt på resultatlistene etter andre runde av PGA-turneringen i Playa del Carmen i Mexico. Norges golfstjerne ligger på 9.-plass.

Hovland startet sin første turnering på PGA-touren siden 9. november med å vise at formen var intakt. Han lå på en delt femteplass etter første runde, men natt til lørdag ble han jekket ned noen hakk.

Med totalt seks slag under par befinner Hovland seg på en delt niendeplass. Han er hele sju slag bak den argentinske lederen Emiliano Grillo. Amerikanerne Tom Hoge og Tony Finau følger med ni slag under par, mens Russell Knox fra Skottland har minus åtte.

Hovland spilte noe mer ujevnt enn i første runde. Han slo fire bogeyer, men rettet opp inntrykket ved å greie birdie på hull to, tre, fem, sju, åtte og ni. Totalt gikk han fredagens runde to slag under par.

Kristoffer Ventura rakk ikke å spille ferdig før mørket kom, men nordmannen ligger dårlig an til å få spille de to siste rundene. Med tre hull igjen er han fire slag bak cutgrensen.

