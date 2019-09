Hovland to under par for tredje dag på rad

Viktor Hovland gikk to slag under par lørdag. Foto: Steve Helber / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Viktor Hovland startet trått med bogey på hull to, men spilte seg opp og endte dagen på to slag under par i PGA-touråpningen i West Virginia lørdag.

Hovland startet dagen på 48.-plass, og etter å ha gått to slag under par klatrer han opp til en midlertidig 31.-plass med seks slag under par totalt. Det er fortsatt mange spillere som ikke er ferdige for dagen. Dette var den tredje dagen på rad at nordmannen endte på -2. 21-åringen åpnet dagen med par, før det ble bogey på andre hull. Hovland ble liggende på ett slag over par fram til det sjuende hullet. Da slo han tilbake med en birdie. Det fikk han også på det tiende hullet. Nordmannen fulgte opp med birdie også på det 16. hullet. Hovland var sett på som en outsider til å vinne turneringen, men det skal nok holde hardt for 21-åringen. Foreløpig ligger han sju slag bak lederen før turneringen avsluttes søndag. Kristoffer Ventura var også med i PGA-touråpningen, men var ikke i nærheten av å klare cuten etter to svake runder. (©NTB)