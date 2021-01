Hovland vant avstemningen om årets sportsprestasjon for menn

Golfproffen Viktor Hovland fikk prisen for årets sportslige prestasjon blant norske idrettsutøvere.

Hovland ble stemt fram gjennom en digital avstemning. Vinneren ble presentert av Suzanne Pettersen og Amalie Iuel.

– Jeg ble litt overrasket. Det er jo umulig ikke å høre hva de andre utøverne har fått til, så jeg vet at det har vært en hard konkurranse, sa Hovland på telefon fra Hawaii.

– Jeg vil takke det norske folk. Golf er jo en idrett som er litt fjern for folk flest. Jeg vil også takke mamma og pappa. Jeg hadde ikke vært her hadde det ikke vært for dem, sa Hovland.

Fotballproffen Erling Braut Haaland og friidrettsutøveren Karsten Warholm fulgte nærmest i kåringen.

– Det har nok sikkert vært litt fusking der, sa Hovland.

Øvrige nominerte var Johannes Thingnes Bø (skiskyting), Magnus Carlsen (sjakk, for prestasjon i VM hurtig- og lynsjakk romjulen 2019), hopplandslaget (VM-laget i skiflyging), Jakob Ingebrigtsen (friidrett), Aleksander Aamodt Kilde (alpint), Johannes Høsflot Klæbo (langrenn), Jesper Saltvik Pedersen (paraalpint), Jarl Magnus Riiber (kombinert), Casper Ruud (tennis), Sander Sagosen (håndball) og Anders Mol/Christian Sørum (sandvolleyball)

