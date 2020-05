Høydehus-debatten raser igjen. Iversen kommer med en advarsel

Rivalene er allerede i gang med å planlegge bruken av virkemiddelet. I Norge er det imidlertid forbudt.

Debatten om høydehus har blusset opp igjen etter at virusutbruddet har skapt utfordringer for norske utøvere som ikke får dratt i høyden på grunn av reiserestriksjoner.

Utenlandske utøvere har i dag muligheten til å bruke høydehus som en erstatning dersom de fysisk ikke får dratt til høyden, men i Norge har dette vært forbudt siden 2003.

Nå ber en rekke norske idrettsprofiler om at forbudet oppheves.

Tidligere langrennsløper Marit Bjørgen er blant dem som etterlyser like konkurransevilkår for alle.

- Jeg synes man kunne ha åpnet opp for det i og med at det er lovlig i alle andre nasjoner, uttalte Bjørgen nylig i Viaplay-programmet Signert.

Fra før av har Therese Johaug og Gjert Ingebrigtsen vært blant de som har vært åpne om at de er mot forbudet.

Går glipp av mange uker i høyden



Det norske langrennslandslaget er allerede godt i gang med forberedelsene til OL i Beijing i 2022 som blir arrangert i cirka 1800 meters høyde.

Forberedelsene innebærer i utgangspunktet at utøverne både skal trene og tilegne seg erfaring med å være i høyden, men det kan vise seg å bli vanskelig å gjennomføre denne sesongen.

Både herretrener Eirik Myhr Nossum og kvinnetrener Ole Morten Iversen er forberedt på at sesongens høydesamlinger går i vasken.

- Det er ikke avlyst, men ingen tror det er realistisk, sier Iversen til Nettavisen.

Kommer med advarsel



Likevel roper ikke landslagstrenerne etter oppheving av høydehusforbudet, slik mange andre idrettsledere og utøvere i Norge gjør.

Iversen antyder riktignok at det kan bli mer interessant dersom smittevernsregler hindrer dem i lang tid fremover, men i utgangspunktet er han på ingen måte noen pådriver for å få til en regelendring i Norge.

Han er også svært opptatt av at om forbudet skulle bli opphevet, så må dette kun gjelde for eliten. Landslagstreneren frykter nemlig konsekvensene dersom det blir fritt frem for bruk av høydehus i Norge.

- Det største argumentet mot for min del er at hvis det åpnes for bruk av det, så vil det bli galskap nedover i rekkene. Da er man snart i en situasjon der ivrige foreldre kjøper høydehus til sine lovende unge. Det vil ta av helt hvis det ikke blir utrolig strengt regulert. Hvis ikke så tror jeg det gjør mer ugagn enn nytte for norsk idrett, forklarer Iversen.

KOLLEGER: Landslagstrenerne Ole Morten Iversen og Eirik Myhr Nossum. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Frykter misbruk



På samme måte som enkelte foreldre bruker tusenvis av kroner på «unødvendig» utstyr til barna, tror Iversen det samme vil skje med eventuelle høydehus.

- Man klarer ikke bremse det. Man kan ha så mange gode tanker om det og prøve å skape gode holdninger, men etter hvert så vil man få det misbruket fra mange av dem som ikke har skjønt hva det her handler om. Jeg tror det vil være skadelig for idretten på sikt, sier Iversen.

Han får støtte av trenerkollega Myhr Nossum.

- Jeg har null problem med at det egentlig er et forbud på det. Det handler om en signaleffekt her. Vi er i en dyr nok idrett fra før om man ikke skal legge på det der i tillegg, og at det sprer seg en forventning og tro at man også må ha høydehus eller kjøpe tilgang til det. Det må man på ingen måte, sier Nossum til Nettavisen.

Ikke bekymret ennå

Både Iversen og Nossum innrømmer riktignok at de gjerne skulle ha vært mer i høyden denne sesongen enn hva de trolig får til.

Likevel er de begge tydelige på at høydehus først og fremst ville ha blitt brukt til å akklimatisere seg til eventuelle høydeopphold.

De er derfor ikke bekymret med tanke på OL.

- Vi skulle gjerne vært noe mer i høyden og trent i år, men akkurat i år så er ikke det med akklimatisering noe som står i hodet på oss, sier Nossum.

Trenerkollega Iversen trøster seg med at kvinnelandslaget var mye i høyden i forbindelse med forrige sesong. Han er imidlertid tydelig på at det blir svært viktig for laget å få gjennomført planene de har lagt for selve OL-sesongen.

- Vi er nok vesentlig dårligere rustet hvis vi ikke før kjørt tilnærmet normal plan før OL-sesongen. Jeg håper og tror at mer blir normalt neste år, forklarer Iversen.

SVENSK OL-LEDER: Peter Reinebo i Sveriges olympiske komité. Foto: Johanna Lundberg (Bildbyrån)

Svenskene venter ikke

Å vente til neste sesong virker det ikke som Norges svenske rivaler har noen planer om å gjøre.

Mandag skriver Aftonbladet om at de svenske lederne allerede er i gang med å planlegge bruken av høydehus under koronakrisen.

Peter Reinebo i Sveriges olympiske komité forklarer til avisen at det er aktuelt å ta i bruk høyderom for testing ved Östersund ved slutten av sommeren.

- Så kan det være at det blir tatt i bruk til trening neste år, sier Reinebo.

Han påpeker imidlertid at han ikke tror det vil være avgjørende for de svenske utøverne å kunne ta de i bruk.

Klar tale fra idrettspresidenten

Det er foreløpig ingenting som tyder på at det forbudet mot bruk av høydehus blir opphevet med det første.

Idrettspresident Berit Kjøll sa nylig til TV 2 at virusutbruddet ikke vil føre til noen umiddelbar regelendring.

– Det er ikke aktuelt for Norges Idrettsforbund å åpne opp for en dispensasjon knyttet til høydehusbestemmelsene. Koronasituasjonen endrer ikke på dette standpunktet, sa Kjøll til kanalen.

Hun presiserer at det er Idrettstinget som eventuelt må endre vedtaket.