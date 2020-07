Høydramatisk da Vålerenga kom tilbake og sikret ett poeng mot Aalesund

Kampen i hovedstaden inneholdt det meste lørdag kveld.

VÅLERENGA - AALESUND 2-2

VALLE (Nettavisen): Det ble en høydramatisk kamp i hovedstaden lørdag kveld. Gjestene så ut til å gå mot sesongen første seier etter to scoringer av Holmbert Fridjonsson, men to scoringer av Vålerengas Benjamin Stokke og Bård Finne sørget for uavgjort.

20 minutter før slutt ble også Vålerenga redusert til ti mann etter det som så ut som en filming av Sam Adekugbe.

- Det er trist

Den situasjonen fikk Eurosports Tor Ole Skullerud til å reagere på VIF-backens opptreden.

- Hvorfor gjør du det da? Han er jo forbi... Fryktelig unødvendig. Jeg støtter dommeren som gir det gule kortet her, og dermed utvisning, sa Skullerud om canadieren.

Dag-Eilev Fagermo fikk også se situasjonen igjen etter kampslutt, og var lite imponert over dommerens avgjørelse.

- Det er trist. Ikke noe annet å si. Det er andre gang det skjer på hjemmebane nå. Hva mer kan jeg si? Det er kjempetrist, sa Fagermo til Eurosport.

Og la til:

- Han er på skuldra hans litt, og føttene hans etterpå. Ikke sikkert det er straffe, men det er ikke filming heller. Det må være noe mellom og? Kanskje burde det vært straffe. Det er jo ikke gult kort og utvisning. Sam er ikke den typen som jukser heller.

Vålerengas offensive stjerne Aron Dønnum var ikke fornøyd med dommerens innsats.

- Det var en forferdelig avgjørelse og da blir det vanskelig for oss. Det blir tungt når det er en avgjørelse igjen som går så til de grader i mot Vålerenga, sier Dønnum til Nettavisen

- Føler du dommeren er litt i mot dere?

- Jeg vet ikke hva de er. Det er ekstremt rart egentlig. Det er maktsykt rett og slett. Hvis han er usikker på den situasjonen så vink det videre. Om man ser på bildene så er det straffe, det er rart om folk er uenige i det, sier Dønnum.

Vålerenga-sjefen fikk også støtte fra mannen i fokus, Adekugbe.

- Jeg er enig med treneren. Jeg løper i full fart, og jeg får en berøring på hælen. Jeg kjenner kontakten, og jeg er ikke en som jukser. Det var et nøkkeløyeblikk i kampen, og jeg er bare glad for at gutta fikk noe ut av kampen, sa venstrebacken.

- Det er kontakt, og jeg mener uansett ikke at det er nok til et andre gult kort. Nå må vi bare se fremover. Jeg er forresten helt sikker på at det tredje målet hadde kommet om jeg var på banen. Sjansene kom, og dommeren tok det fra oss.

Sam Adekugbe ble utvist etter filming og to gule kort. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Hardt VIF-press

Vålerenga startet kampen svært friskt anført av en meget opplagt Aron Dønnum. Kantspilleren satte opp medspillere gang på gang og var den offensive kraften i Oslo-laget det første kvarteret.

Aalesund ble til tider presset langt inn på egen halvdel. Etter 18 minutter kom de på en offensiv visitt da den tidligere Vålerenga-gutten Niklas Castro ble spilt frem inne i sekstenmeteren. Chileneren fikk backen Sam Adekugbe i ryggen og gikk i bakken uten at dommer Tom Harald Hagen valgte å blåse.

Kampens første virkelige sjanse var det bortelaget som skapte. Den var til gjengjeld stor.

Gjestene kontret ved Parfait Bizoza som igjen fant Castro stormende inn i feltet. Skuddet var hardt, men gled av foten og like utenfor stolpen fra 15 meter.

- Kjempemulighet for Niklas Castro. Den glir av foten, kommenterte Eurosports Tor Ole Skullerud.

Gjestene fikk nok en god mulighet på et frispark etter 32 minutter. Castro sendte ballen på tvers til Petter Orry Larsen som brant til. Kristoffer Klaesson fikk noen fingertupper på ballen og slo til corner.

Praktangrep

Etter 34 minutter smalt det i nettet og det var gjestene som skulle ta ledelsen. Et nydelig oppbygd angrep av Aalesund endte opp hos David Kristján Ólafsson. Han fant landsmann Hólmbert Fridjónsson med et perfekt innlegg. Den storvokste islandske spissen stanget inn 1-0 til bortelaget.

- Se på den avslutningen da! Et praktangrep, og hvilken scoring, utbrøt Kenneth Fredheim hos Eurosport.

- Her viser han sin spisskompetanse! Fantastisk i lufta, sa sidemannen Skullerud.

Aalesund jubler etter nok en scoring av Hólmbert Fridjónsson. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

Vålerenga produserte sin største sjanse fire minutter senere.

Dønnum kombinerte med Christian Borchgrevink som igjen fant Matthias Vilhjálmsson på løp. Spissen dunket til på den første berøringen, men Gudmund Kongshavn var med på notene og parerte til corner.

41 minutter spilt og hjemmelaget rullet opp nok et angrep på høyresiden. Borchgrevinks lave innlegg fant Osame Sahraoui inne foran mål, men ungguttens avslutningen ble mer luft enn ball, dermed rant det hele ut i sanden.

Aalesund holdt stand og gikk til pause med ettmålsledelsen.

Drømmestart

Aalesund fikk en drømmestart på den andre omgangen. Gjestene gikk rett i angrep ved Parfait Bizoza som dunket ballen inn i feltet. Jonatan Tollås Nation klarerte ballen rett til værs foran egen keeper.

Klaesson ble satt totalt ut av av spill, i kaoset foran det gapende VIF-målet var Fridjonsson først på ballen og doblet gjestenes ledelse.

Etter 56 minutter var Castro nære på å straffe sin tidligere klubb og øke ledelsen til 3-0. Lobben fra skrått hold traff kryss-stanga og ut.

Inn mot mål stormet Fridjonsson, han kolliderte med metallet og ble liggende. Islendingen kom seg etterhvert på beina.

- For et deilig angrep, sa Fredheim.

- Det Vålerenga holder på med i øyeblikket er svakt. En fryktelig feilpasning av Sam Adekugbe, utbrøt Skullerud.

Med halvtimen igjen burde Vålerenga redusert, men Dønnum maktet på merkverdig vis å sette ballen rett på Jonas Grønner inne på streken.

En utrolig sjanse for hjemmelaget ble skuslet bort i den situasjonen.

Vanvittige minutter

Tre minutter senere fikk VIF sin redusering. Vilhjalmsson fant innbytter Benjamin Stokke foran mål, den nye spissen pirket inn 2-1-målet og derfra tok kampen virkelig fyr.

Aalesund forsøkte seg med et angrep, men mistet ballen og sendte Vålerenga rett i en kontring.

Vålerenga lå under med to mål, men klarte å snappe med seg ett poeng. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

Den utnyttet de til det fulle.

Dønnum fikk en halv bane å løpe på i duell med Bizoza, vant med seg ballen og stormet sammen med Bård Finne mot keeper Kongshavn. En pasning til siden og dermed fikk bergenseren sette inn utligningen i det åpne målet.

Plutselig stod det 2-2 etter noen elleville minutter etter at begge Fagermos innbyttere noterte seg for scoring.

Hjemmelaget rullet opp på ny på venstresiden. Adekugbe stormet inn i feltet og gikk enkelt i bakken.

Dommeren var tidlig oppe med det gule kortet for filming på VIF-backen. Dermed måtte Fagermos menn fullføre kampen med ti mann.

Begge lagene forsøkte seg mot slutten av kampen, men det ebbet ut med ett poeng til hvert av lagene.