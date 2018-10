Huddersfield-manager: – Hareide har sagt unnskyld

Danmarks landslagssjef Åge Hareide har ringt og sagt unnskyld til David Wagner, hevder Huddersfield-manageren.

Bakgrunnen er at sunnmøringen under den nylig avsluttede landslagssamlingen uttalte at Huddersfield-spiller Mathias «Zanka» Jørgensen ville kunne gjøre seg i en større Premier League-klubb.

– For å være ærlig ble jeg meget skuffet og kanskje også sint da jeg leste de kommentarene, sier tyske Wagner ifølge Sky Sports.

– Vi vet alle at han ikke bør uttale seg om slikt, men han har snakket med Olaf (Rebbe, sportsdirektør i Huddersfield) og ringte meg og sa unnskyld.

Han la til at alt nå er greit mellom ham og Hareide.

– Det var ikke hans intensjon å si det på den måten, og han vet at han ikke bør uttale seg om slikt, akkurat som jeg ikke kommenterer Danmarks størrelse i forhold til andre nasjoner.

Hareides uttalelse var egentlig ikke stort å ta på vei for. Han besvarte et spørsmål om Jørgensens utvikling og sa at 28-åringen har utviklet seg positivt.

– Jeg synes absolutt at han kan ta skrittet opp til en større Premier League-klubb. Hvis noen managere spurte meg, ville jeg anbefale dem å kjøpe ham, hvis han da får lov til å forlate Huddersfield. Han gjør et godt stykke arbeid der og er blitt en riktig god fotballspiller. Han har stort potensial, sa Hareide.

