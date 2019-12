Hull-manageren sier at Henriksen får bytte klubb i januar

Markus Henriksens Hull-mareritt tar snart slutt. Manager Grant McCann sa tirsdag at nordmannen får dra til en annen klubb i januar.

Henriksen var forrige sesong lagkaptein og spilte nesten hvert minutt i mesterskapsserien, men etter at det ikke ble noe av den ventede overgangen i sommer har han vært helt ute i kulden. Denne sesongen har han ikke spilt et minutt for førstelaget.

McCann sier til Hull Daily Mail at Henriksen og David Milinkovic, som heller ikke har spilt siden august, får bytte klubb når overgangsvinduet åpner.

– Det er rettferdig at de får dra. Vi kjenner situasjonen med Markus før denne sesongen. Vi trodde alle at han skulle dra, og han ønsket det selv, men så ble det ikke noe av. Plutselig sa han at han var klar for å spille videre for oss, men da hadde jeg funnet en erstatter, sier McCann.

– David har slitt med å hevde seg i konkurransen med andre spillere. De fortjener begge å spille fotball, og det er det de får betalt for. Dessverre har det ikke blitt slik for dem denne sesongen.

Henriksen har et halvt år igjen av kontrakten. Det er uklart om det blir salg eller en leieavtale. Et eventuelt salg vil bli til en mye lavere pris enn de 4 millioner pund (48 millioner kroner) Hull ville ha for ham i sommer. Eventuelt kan han bli sendt på lån til han er bosmanspiller ved sesongslutt.

Ifølge nettstedet får Milinkovic bytte klubb vederlagsfritt om den nye klubben overtar lønnsforpliktelsene i de 18 måneder som gjenstår av kontrakten.

– Nå er vi alle enige. Vi vil at de skal dra og spille fotball, og jeg er sikker på at begge får ønsket oppfylt i januar, sier McCann.

Henriksen har greid å forsvare landslagsplassen på tross av mangelen på spilletid, men han sa til NTB under siste landslagssamling at han jobbet hardt for så snart som mulig å finne en klubb der han får spille.

– Jeg har trent mer enn noen gang. Jeg kan gjøre det fordi jeg vet at jeg ikke skal spille kamper. Når det skjer noe, forhåpentligvis i januar, må jeg være klar til å gå rett i et lag uansett hvor det blir, sa han.

(©NTB)