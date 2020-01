Hummels til Nettavisen etter gjentatte Haaland-spørsmål: - Nok

Stjernestopperen mente nok fikk være nok da han følte han svarte på det samme flere ganger.

AUGSBURG (Nettavisen): Borussia Dortmund styrte mot sesongens fjerde ligatap da hovedtrener Lucien Favre kastet innpå Erling Braut Haaland, like etter at Augsburg hadde lagt på til 3-1 i den andre omgangen.

19-åringen fra Bryne snudde kampen nærmest på egenhånd med hat trick i sin Bundesliga-debut, og unggutten var et yndet intervjuobjekt etter kampslutt.

Både norske og tyske flokket seg rundt og ville ha en bit av den norske landslagsspilleren da han kom ut i intervjusonen, mens også trener Favre og Haalands lagkamerater ble spurt om nordmannen som kunne ta med seg matchballen hjem.

Da Nettavisen forsøkte å spørre midtstopper Mats Hummels, som tidligere hadde blitt spurt om blant annet Haaland av VG, om han var overrasket over hvor stor innflytelse hans nye lagkamerat hadde da han kom inn fra benken etter 56 minutter, mente han nok fikk være nok.

- Vi kan snakke om alt, og jeg har allerede snakket om det. Nok! var midtstopperstjernens klare beskjed.

Før det hadde han imidlertid gode ord å si om sin nye lagkamerat som nærmest egenhendig sørget for at Borussia Dortmund snudde kampen en kald januarettermiddag i Augsburg.

- Prestasjonen er ikke noe å diskutere. Han scoret tre mål på... jeg vet ikke, 40 eller 35 minutter? Ganske imponerende, men vi vet at vi signerte en veldig god spiss. Det er kun en kamp, selvfølgelig, og alle er glade i dag og jeg er sikker på at han vil ha mange gode kamper fra begynnelsen. En god signering, en fin fyr og jeg håper han vil ha det gøy med oss, sier han på spørsmål fra VG om hans førsteinntrykk, samt Haalands prestasjon lørdag.

Se Hummels snakke om både kampen og Haaland øverst i artikkelen!

BAUTA: Mats Hummels er en av de store profilene i Borussia Dortmund, men måtte se sitt lag slippe inn tre mål mot Augsburg. Foto: Michaela Rehle (Reuters)

Satte fyr på kampen



Haaland satte virkelig fyr på oppgjøret da han entret banen etter 56 minutter. Jærbuen brukte kun tre minutter på å score sitt første Bundesliga-mål da han holdt sin oppasser unna og dunket ballen i det lengste hjørnet.

Scoringen var bare starten på eventyret om den tidligere Molde-spillerens Borussia Dortmund-debut, for da klokka hadde passert 90 minutter hadde han scoret ytterligere to mål og vært en svært viktig bidragsyter til at kampen ble snudd.

19-åringen møtte presse pressen kort tid etter kampslutt, med det synlige beviset på at han hadde scoret tre mål og fått med seg matchballen hjem.

Noen timer tidligere hadde han sittet på benken under den første omgangen og sett både Marco Reus, Jadon Sancho og Thorgan Hazard komme til gigantiske muligheter uten å score.

- Det kriblet noe «græligt» før kampen, og også underveis. Og da jeg kom inn... ja, det kriblet godt, ja sier han til Nettavisen.

HAT TRICK: Erling Braut Haaland debuterte i Bundesliga med tre mål. Foto: Michaela Rehle (Reuters)

Skulle komme inn med positiv energi



Han påpeker at det tok tre, og ikke to minutter, fra han entret banen og til han scoret til første før han forklarer hva han ønsket å bidra med på banen.

- Jeg skulle komme inn med positiv energi, og det følte jeg at jeg klarte, så det var fint, det.

Da Haaland entret banen og Borussia Dortmund etter hvert hentet opp ledelsen, åpnet det seg store rom for jærbuen å angripe i, men hovedpersonen selv var opptatt av å takke lagkameratene på spørsmål om han var overrasket over hvor mye plass han fikk til å boltre seg i.

- Jeg vet at når jeg har så gode medspillere med meg, da er sånne ting mulig. Sånn er det, sier han til Nettavisen.

For der Reus, Sancho og Hazard til tider misset i avslutningsøyeblikket, er det ingen tvil om at deres sevitørføtter kan være gull verdt for Haaland.

- Det lover «græla» godt, det, sier jærbuen.