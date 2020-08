Hun kan bli en av årets profiler i Rema 1000-ligaen - men én ting plager henne: - Det er kjipt

- Det ødela sjansene til å besøke pappa i USA.

20 år gamle Thale Rushfeldt Deila er et stort håndballtalent. Fredrikstad-spilleren har spilt på de fleste aldersbestemte landslag, og hun ble kåret til beste venstreback forrige sesong.

Nå gleder hun seg til å spille håndball igjen etter en lang pause, og Deila stiller tøffe krav til seg selv.

- Det har vært kjipt å ikke trene håndball under koronapausen, men jeg har likevel trent hardt. Jeg har ambisjoner på min egen og lagets vegne. Jeg ønsker å komme enda mer i angrep, bli bedre i forsvar og bli mer stabil. Laget ser også bedre ut denne sesongen enn forrige sesong, sier Deila til Nettavisen.

Snudde situasjonen på hodet

Deila er et kjent etternavn i idretten for mange, og Thale er en av to tvillingsøstre som også er døtrene til trenerprofilen Ronny Deila. Den tidligere Strømsgodset, Celtic og Vålerenga-treneren ble ansatt i vinter som den nye treneren i New York City FC.

Dette var like før storbyen ble svært hardt rammet av koronapandemien. New York ble episenteret i USA, og hadde tusenvis av sykehusinnleggelser og dødsfall. Byen ble også satt under «lockdown» i mange uker. Det rammet planene til Deila som satt hjemme i Fredrikstad.

- Det ødela sjansene for å komme til USA. Jeg skulle besøke pappa etter sesongen, men det ble ikke noe av. Jeg har ikke sett ham siden jul, så det er over et halvt år siden. Det er kjipt. Men vi holder god kontakt på Facetime, og prater sammen annenhver dag, forteller Deila.

Hun forteller videre at farens hverdag i New York også setter ting i perspektiv.

- I en til to måneder måtte de være borte fra alt. Ikke kunne de trene eller gjøre noe spesielt. Han var ganske isolert. Etter hvert fikk man lov til å gå turer i parker og sånt med avstand, men pappa har håndtert det ganske greit. Nå er de i gang igjen med treninger og kamper i Florida, hvor alle er samlet, så det er bra, sier Deila.

- Åpent

Nettavisen har tippet Fredrikstad på 6. plass i årets sesong, og det mener Deila er et fornuftig tips. Forrige sesong endte klubben på en 8. plass.

- Det ser veldig positivt ut før sesongstart. Vi har trent godt og har fått inn to nye spillere med erfaring. Bak Vipers mener jeg at det er åpent, og vi skal gjøre vårt beste for å komme så høyt som mulig, hevder Fredrikstad-spilleren.

20-åringen gleder seg til å spille håndball igjen, men ser også frem til en annen ting.

- Det blir ganske kult å møte Nora Mørk. Hun er et forbilde for min del, så det blir gøy, sier Deila.

