Hun skal dømme Supercup-finalen: - En historisk oppnevnelse

Stéphanie Frappart blir den første kvinnelige dommeren i en UEFA-finale på herresiden.

Det offentliggjorde UEFA i en uttalelse fredag ettermiddag.

14. august leder hun oppgjøret mellom Liverpool og Chelsea i Istanbul når de to lagene barker sammen i Supercup-finalen.

UEFAs avgjørelse vekker oppsikt, og nyheten omtales nå i stor fart over hele Fotball-Europa.

- En historisk oppnevnelse, skriver tidligere toppdommer Svein-Erik Edvartsen på Twitter fredag.

Frappart dømte også VM-finalen for kvinner tidligere i sommer og anses som en av de aller beste dommerne på kvinnesiden.

- Potensialet for kvinnefotball har ingen grenser, og jeg er veldig glad for at Stéphanie Frappart har fått jobben med å dømme denne sesongens finale i Supercupen sammen med assistentdommerne Manuela Nicolosi og Michelle O'Neal, sier UEFA-president Aleksander Ceferin i en uttalelse.

- Som en organisasjon legger vi stor vekt på å utvikle kvinnefotballen på alle områder. Jeg håper egenskapene og dedikasjonen Stephanie har vist gir inspirasjon til millioner av jenter og kvinner rundt om i Europa og viser dem at det ikke bør være noen hindre på veien mot drømmene deres, legger han til.

Supercupen spilles hvert år mellom vinnerne av UEFA Champions League og Europa League.