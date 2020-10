Hundredelsdrama om ledertrøya før siste Giro-etappe

Tao Geoghegan Hart slo Jai Hindley på oppløpet og sørget for en dramatisk avslutning på årets Giro d'Italia. Kun hundredeler skiller de to i sammendraget.

Lørdagens seier skulle vise seg å stå mellom rytterne som nå skal gjøre opp om den rosa ledertrøya. Hindley prøvde å stikke før målgang i Sestriere, men måtte til slutt se seg slått av Hart.

– Det var en helt utrolig dag. Jeg følte meg superkomfortabel, og jeg visste at han (Hindley) ikke ville holde inn da han gjorde sitt første angrep, sa Hart i seiersintervjuet etterpå.

Det var den andre etappetriumfen til den engelske Ineos-rytteren i årets Giro. Seieren sørget for at de to syklistene ligger tilnærmet likt i sammendraget før søndagens avgjørende tempo mellom Cernusco Sul Naviglo og Milano.

Måtte vente på svar

Arrangøren greide ikke umiddelbart peke ut en umiddelbar sammenlagtleder. Flere minutter gikk før australske Hindley, som sykler for Sunweb-laget, viste seg å ha hundredelene på sin side og ble ført opp på førsteplassen.

Tider fra rittets to første tempoetapper ble brukt for å få en avklaring.

– Jeg er målløs. Dette er noe jeg har drømt om helt siden jeg var en liten gutt. Det er stort å kunne ikle meg ledertrøya i et Grand Tour-ritt, sa Hindley.

Hart er ansett for å være sterkere enn Hindley på tempo. Etappen vil for det meste være nokså flat og er kun 15,7 kilometer lang.

Sprengte feltet

Wilco Kelderman har ledet Giroen de siste dagene, men lørdag måtte han gi fra seg tetposisjonen etter en tung dag i fjellene. Nederlenderen er 1.32 minutter bak før siste etappe.

Nok en gang var det Harts lagkamerat Rohan Dennis som sprengte hovedfeltet på vei opp dagens andre av i alt tre tøffe stigninger. Australieren greide å henge med helt til det var halvannen kilometer igjen. Derfra og ut handlet alt om Hart og Hindley.

Denis tok tredjeplassen og ble slått med 25 sekunder.

Carl Fredrik Hagen trillet inn til en 51.-plass. Norges eneste gjenværende Giro-deltaker var i mål 11.52 minutter bak vinnertiden.

