Hussain-dobbel ordnet seier for perfekte Molde

Etzaz Hussain scoret to kopier da Molde tok sin tredje strake seier av tre mulige i Eliteserien med 2-1 mot Tromsø mandag.

Hussain herjet på lån hos Odd i høstsesongen i fjor, men returnerte til Molde for å kjempe om spilletid før denne sesongen. Mandag fikk midtbanespilleren sin første kamp fra start, og 25-åringen takket så til de grader for tilliten.

– Jeg trenger ikke å skyte hardt. Det er bare å sette dem i hjørnet, sa Hussain til Eurosport om scoringene.

Mellom 22. og 29. minutt scoret Hussain to helt like mål til 2-0, og selv om Tromsøs leiesoldat Robert Taylor reduserte med et drømmemål to minutter før pause, kontrollerte Molde inn tre nye poeng i annen omgang.

– Jeg scorer ikke slike mål hver uke. Det er mer en gang i året. Det er deilig å få mål i debuten, men det er tøft å komme hit. Jeg føler vi kunne gjort det bedre og fått et mål til. Jeg er skuffet over resultatet, sa Taylor til Eurosport.

Molde har full pott etter tre serierunder, mens Tromsø er i motsatt ende av tabellen og fortsatt poengløs etter å ha spilt to kamper.

– Akkurat nå føler jeg at det er de to dårligste omgangene vi har levert i år. Samtidig fikk de ikke en målsjanse utenom scoringen. Vi tok poeng. Det er det viktigste. Jeg er fornøyd med tre poeng, men vi kan gjøre det bedre offensivt, sa Moldes Vegard Forren.

Hussain åpnet ballet for Molde i det 22. minutt da han fikk ballen fra Mathias Normann på høyrekanten av 16-meteren. Midtbanespilleren brukte et par touch og tok med seg ballen inn i feltet, før han fant det nærmeste hjørnet med et skudd langs bakken.

Nysignering presenterte seg

Sju minutter senere viste Tromsø at laget ikke hadde lært av sine feil. Hussain stjal ballen fra Morten Gamst Pedersen og kopierte det han gjorde noen minutter tidligere, bare at han denne gangen plasserte ballen langs bakken i det andre hjørnet.

Robert Taylor ble presentert som Tromsø-spiller i påsken på lån fra svenske AIK, og finnen viste at han kommer til å bli en viktig mann for Simo Valakari. To minutter før pause ble Taylor satt opp innenfor 16-meteren av Daniel Berntsen, og Taylor tok en rolig tunnel på Normann, før han plasserte ballen opp i motsatt kryss med venstrebeinet.

Annen omgang ble mer oppstykket av frispark, og det var færre sjanser. Molde kontrollerte inn 2-1-seieren i lett snødrev.

