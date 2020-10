Hva er passende straff for Flamur Kastrati?

Han har oppført seg idiotisk. Men hjelper det å stenge han ute fra treningsfeltet og fra kampene?

Dette er en kommentar. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk.

Det sies at Flamur Kastrati har gjort sine hoser grønne for Vålerenga-trenger Dag-Eilev Fagermo. Uten hell.

Om dette er korrekt, kan det selvfølgelig ha hatt innvirkning på oppførselen på Intility søndag kveld. Fasiten får vi aldri, og det personlige forholdet mellom Fagermo og Kastrati er da heller ikke det viktigste i denne saken.

Saken er i all sin enkelhet nesten utrolig enkel. Alle kan høre at Kastrati ber Fagermo om å holde kjeft, fulgt av «din jævla soper».

Les også: Kastrati til VG: - Visste ikke hva ordet betyr

Kastrati sier han ikke visste at «soper» betydde homoseksuell. Den forklaringa er nok ikke jeg den eneste til å så tvil om. Du er ikke over 20 år, mens du samtidig ikke veit at «soper» er «homo». Men hvordan bør Kastrati dømmes?

Laget hans, Kristiansund Ballklubb (KBK), har valgt å utestenge Kastrati fra både treninger og kamper, inntil Norges Fotballforbund (NFF) har sagt sitt. Vedtaket er både forståelig og fornuftig. Men på lang sikt?

Les også: Kristiansund straffer Kastrati: Får ikke delta på trening eller kamp i påvente av NFF-reaksjon

Jeg syns målet burde være å utdanne Kastrati som en ambassadør i fotballens holdningskampanjer. Anti-rasisme. Anti-homohets. En forhenværende kinesisk diktator skreiv et essay han kalte «Om å gjøre en dårlig ting til en god ting». Jeg oppfordrer ikke akkurat NFFs ledelse til å lese pamfletten, men de kan veldig gjerne følge oppfordringa.

Slik kan fotballen på elitenivå snu dette uheldige opptrinnet til noe positivt.

Her kan du lese flere innlegg av Arild Rønsen.

Ta Flamur Kastrati inn i varmen igjen. Så fort som mulig. Og sett ham samtidig på skolebenken. Jeg tror den permitterte toppfotballsjefen Lise Klaveness kan være en god lærer. Etter studiene - send Kastrati ut som foredragsholder til så mange fotballag som mulig i Norge.

Hvis NFF og KBK velger denne veien, vil de gjøre norsk fotball en stor tjeneste. Og altså ha gjort en dårlig ting til en god ting.