Hva gjør vi når tidligere overgripere trekker tilbake til kvinneidretten?

Hensynet til tidligere ofre må veies opp mot enhvers rett til å ta sin straff og gjøre opp for seg.

Nettavisen har de siste dagene hatt en reportasjeserie som dreier seg om idrettens håndtering av tidligere overgripere. Enkelte av sakene kan være flere tiår gamle, men flere av ofrene sliter med å legge sakene bak seg. Og de opplever det som nye overgrep når de treffer den tidligere gjerningsmannen i tilknytning til idretten.

Sakene er vonde for ofrene, og vanskelige for både idretten og politiet. Det rådende prinsippet i norsk strafferett er at du tar din dom og soner din straff, og at du så har rett til å gå videre. Det er samfunnet som straffer, ikke offeret. Selv folk som er skyldige i grusomme forbrytelser har en rett til å vende tilbake til samfunnet.

Men dette grunnleggende rettsprinsippet kolliderer med manges oppfatning av rett og galt. Det er fullt forståelig at det kommer reaksjoner når tidligere overgripere trekker tilbake til idretten og kanskje møter døtrene eller venninne til ofre for tidligere overgrep.

I den ene saken forteller «Ida» om gjentatte samleier fra hun var 11 år (dommen sier 13 år) over flere år med den daværende treneren som var dobbelt så gammel som henne. Dommen falt i 2006, og «Ida» reagerer sterkt på at den tidligere treneren nå er tilbake i idretten som fotograf.

- Jeg vil forhindre at han begår nye overgrep, og sørge for at han holder seg unna barn, sier «Ida» til Nettavisen, mens den tidligere treneren avviser at det er noen slik fare. Nettavisen kjenner heller ikke til nye tilfeller i mannens tilfelle, nå 14 år etter fengselsstraffen.

En ting er den konkrete saken, noe annet er det generelle bildet. Og det er dessverre slik at norsk idrett flere ganger har opplevd at straffedømte finner tilbake til roller i idretten som ikke krever politiattest.

Norges Fotballforbund (NFF) sier klart at de ikke har mulighet til å fjerne tidligere overgripere fra roller i idretten som ikke krever politiattest: - Dette er dessverre en problemstilling som ikke er ny. NFF har ingen myndighet eller mulighet til dette, sier seksjonsleder Henrik Lunde til Nettavisen.

Teoretisk kan tidligere overgripere gå inn i styret til fotballklubber, og politiet har heller ingen myndighet til å fjerne tidligere straffedømte fra roller som ikke krever politiattest.

Tidligere saker i samme serie har vist at systemet med politiattest slett ikke er vanntett. Tvert imot er det fullt mulig å gjøre overgrep og fortsette i stillingen fordi det i mange tilfeller ikke er krav om fornyet politiattest.

Den brutale sannheten er at foreldre ikke har noen garanti for at det ikke forekommer overgrep i idretten. Sannsynligvis har forholdene blitt bedre etterhvert som tematikken har fått fokus, men hull i reglene om politiattest gjør at heller ikke idrettslagene trenger å være informert om overgripere i nærmeste krets.

Det er ingen opplagt løsning på dette problemet. Det klokeste er selvsagt at tidligere dømte overgripere holder seg unna og ikke utsetter ofrene for nye belastninger. Å varsle idrettslaget er en mulig vei å gå, og politiet inviterer også idrettslagene til å holde dem informert om slike saker.

En ting er likevel sikkert: Et stadig søkelys på slike saker løfter bevisstheten og bidrar preventivt til flere slike saker. Derfor er det viktig og nyttig at folk som «Ida» tar belastningen med å fortelle sine historier!

