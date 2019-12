Hva roper egentlig håndballjentene etter hver timeout?

Håndballjentene blir hemmelighetsfulle når de blir spurt om kampropet de bruker under VM-kampene.

KUMAMOTO (Nettavisen): Hva er det egentlig håndballjentene roper etter hver timeout? De samler seg i en sirkel, Camilla Herrem teller 1-2-3 og så skriker de noe. Men hva er det de skriker?

Det skulle jo i utgangspunktet være et spørsmål det burde være mulig å finne et godt svar på, men den gang ei.

I stedet er håndballjentene mystiske og hemmelighetsfulle når Nettavisen stiller spørsmålet «alle» lurer på i håp om å finne svaret på håndball-VMs kanskje største mysterium.

- BIRF. Det var noen som sa at vi skulle se hvor lang tid det tar før noen finner ut av det, så da tør ikke jeg å si det nå. For å være helt ærlig, så er det ikke så veldig spennende, ler Oftedal.

1-2-3 BIRF: Håndballjentene avslutter hver timeout med å rope BIRF.

Stammer fra Thorir

Etter Oftedals mystiske svar sitter vi igjen med flere spørsmål enn svar. Langt klokere blir vi heller ikke av Camilla Herrems forklaring.

- Hva er BIRF?

- Det er det noe vi holder tett til brystet.

- Du vil ikke hjelpe til med å knekke koden?

- Nei, jeg vil ikke det. Vi får se om noen klarer det, for det er ærlig talt ikke så vanskelig. Hvis man bare tenker litt - det er noe som er veldig tydelig når man først tenker på det, sier hun gåtefullt.

HEMMELIGHETSFULLE: Håndball-stjernene Heidi Løke og Camilla Herrem blir hemmelighetsfulle når lagets kamprop blir et tema. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Hun forklarer imidlertid at håndballjentene har hatt kampropet siden i sommer, og at det stammer fra noe landslagssjef Thorir Hergeirsson skrev på tavla under en samling.

- Så det er en slags intern spøk?

- Nei, det er det ikke. Det er noe fint, og noe vi står for. Vi får se hvor lang tid det går før noen skjønner hva det betyr.

Gutta sier «ubuntu», jentene sier BIRF

På herresiden har håndballgutta i flere år samlet seg for å rope det afrikanske uttrykket «ubuntu» etter hver timeout. Uttrykket har gjennom årene blitt en merkevare for håndballguttas store framgang og suksess.

THORIR VED TAVLA: BIRF stammer fra noe landslagssjef Thorir Hergeirsson skrev på tavla under en samling i sommer. Her ved en annen tavle under håndball-VM i Japan. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

- Det var Johannes Hippe som innførte det i 2011. Det er et afrikansk levesett som går på samhold, og unne hverandre suksess. Det kan bety mange ting, men vi har valgt det med samhold, har assistenttrener Børge Lund tidligere forklart til NRK.

Siden vi fortsatt har til gode å forstå hva Norges kvinnelige håndballstjerner roper, bringer ferden oss videre til Emilie Hegh Arntzen og Heidi Løke. Kanskje vil de dele litt innsikt som kan hjelpe til med å oppklare mysteriet?

- Det er bare å tenke seg godt om. Det er mulig å finne ut av det. Det kommer ikke noen fasit her altså, sier Hegh Arntzen.

- Nei, det er litt hemmelig. Du kan jo gjette, men jeg tror det er vår greie. Sorry, ler Løke.

Etter å ha blitt møtt med lure smil i hvert hjørne av håndballjentenes leir, gir vi til slutt opp i jakten på svaret. Noen gåter viser seg rett og slett å være for vanskelige å skulle finne løsningen på. I alle fall for Nettavisens utsendte journalist.