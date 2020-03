Hva skjer med årets Serie A-sesong nå?

Italias statsminister Giuseppe Conte har bedt om full stans i all idrett i Italia fram til 3. april.

Italia er det europeiske landet som er blitt hardest rammet av coronaviruset, og forløpig er det meldt om 9172 smittetilfeller og 463 dødsfall i støvellandet.

Viruset har naturlig nok også påvirket avviklingen av Serie A-sesongen.

De siste ukene har flere kamper blitt utsatt, mens de som har blitt avviklet i Nord-Italia, har blitt spilt uten tilskuere på tribunene.

Mandag gikk statsminister Giuseppe Conte ut og krevde stans i all idrett fram til minst 3. april.

ÅRETS SISTE KAMP? Francesco Caputo holder opp et ark med beskjeden «alt kommer til å gå bra. Hold dere trygge hjemme». Caputo scoret to mål da Sassuolo slo Brescia 3-0 i det som foreløpig er sesongens siste Serie A-kamp. Foto: Strive

Usikkert hvordan vinneren kåres

De italienske klubbene har fremdeles lov til å gjennomføre fellestreninger, og lagene som spiller Champions League eller Europa League fortsetter med det.

Nå hersker det stor tvil rundt hvorvidt det er mulig å fullføre sesongen før Italia etter planen skal sparke i gang sommerens fotball-EM mot Tyrkia i Roma 12. juni.

Ifølge Gazzetta dello Sport står det ingenting spesifikt i vedtektene om hvordan en vinner skal kåres, og hvordan nedrykk skal avgjøres i en avbrutt Serie A-sesong.

Ett alternativ er å utforme en tett terminliste med kamper mellom annenhver- og hver tredje dag, for å få avviklet sesongen før sommeren. Det vil samtidig medføre at Coppa Italia utsettes eller avlyses.

Ligaen kan bli utvidet

Dersom sesongen må avbrytes før alle kampene er spilt, er det fremdeles usikkert hvordan en vinner skal kåres og hvordan nedrykk skal avgjøres.

Det skal diskuteres på dagens forbundsråd i det italienske fotballforbundet.

Et alternativ er at tabellen, slik den er i dag blir gjeldende, med Juventus som vinner. Et annet alternativ er at ingen vinner kåres, men at europacup-plassene blir tellende.

La Repubblica hevder det kan bli aktuelt å beskytte lagene på nedrykksplass fra nedrykk til Serie B hvis sesongen avbrytes. For øyeblikket gjelder det Brescia, SPAL og Lecce.

Samtidig skal de to lagene på direkte opprykksplass i Serie B flyttes opp. Konsekvensen blir i så fall at Serie A utvides til 22 lag neste sesong.

Filippo Inzaghis Benevento leder Serie B suverent, 20 poeng foran Crotone for øyeblikket.