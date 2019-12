Hvas til EM-finale på 100 meter medley

Tomoe Zenimoto Hvas (19) er klar for finale på 100 meter medley i kortbane-EM i svømming i Glasgow.

Nordmannen svømte inn til annenplass i sitt heat på tiden 52,00 lørdag. Det var fjerde beste tid. Søndag skal dermed stortalentet i aksjon i finalen.

19-åringen var også kvalifisert for semifinale på 50 meter butterfly tidligere på dagen, men den valgte han å stå over. Årsaken er at han ønsket å satse alt på 100 meter medley.

Hvas imponerte stort fredag da han tok sølv på 200 meter medley. 19-åringen smadret samtidig den nordiske rekorden med hele to sekunder. Det var hans andre EM-medalje.

Niksa Stojkovski røk ut i semifinalen på 50 meter butterfly. Han ble sist i sitt heat. Markus Lie var som Hvas i aksjon i semifinalen på 100 meter medley, men ble sist i sitt heat og tok seg ikke videre.

Emilie Nyenget Løvberg ble nummer fem i sitt heat i kvinnenes semifinale på 100 meter butterfly. Det holdt til at hun står oppført som andre reserve i søndagens finale. 24-åringen svømte i mål på tiden 58,12.

