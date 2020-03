Hvite løgner, redningsaksjoner og en berømt elendig corner: Dette er historien om Iago Aspas

Ingen fotballspiller i LaLiga har betydd like mye for sin fotballklubb som angrepsspilleren fra Moaña. Uten han hadde kanskje ikke Celta Vigo eksistert i dag.

- Mitt navn er Iago Aspas. Jeg drømmer om å spille for Celta, på førstelaget.

Sitatet er hentet fra et kort intervju gjort av TV-kanalen Televisión de Galícia med en ti år gammel gutt fra Moaña. Enkel matematikk forteller oss at dette intervjuet må ha funnet sted i 1997.

Gutten, som i intervjuet snakker galisisk, et språk som anses som en slags blanding av spansk og portugisisk, visste nok lite at han om drøye 20 år skulle bli regnet som den største spillere i klubbens historie.

Det er nemlig få spillere man virkelig kan hevde at representerer en klubb med hjerte og sjel. Men er det én spiller man virkelig kan si at er Celta Vigo, og alt klubben står for, så er det Iago Aspas.

Løgnen som reddet en klubb

Nordmenn flest vil nok huske Celta Vigo for deres fantastiske bragd i UEFA-cupen i 1998/1999 da Liverpool ble beseiret over to kamper.

Kulthelter fra 90-tallet som Alexander Mostovoi og Valerij Karpin danset på Balaídos, og gjorde at den spanske pressen omtalte klubben som EuroCelta, for deres lille europeiske eventyr.

På rundt samme tid som Celta blendet Europa, var det en liten gutt som troppet opp på treningsfeltet, og ønsket å spille for klubben han hadde fulgt fra tribuneplass hele sitt unge liv.

Prøvespillet gjaldt barn som var ni år gamle og oppover. Problemet? Vår histories hovedfigur var kun åtte. Løsningen kom i form av en liten hvit løgn om at han var født et år tidligere enn han var.

Det ble fort klart at Celta hadde funnet gull i den lille lokale gutten, og med årene ble det klart at han hadde en slags magisk evne til å kombinere det voldsomme temperamentet med de tekniske ferdighetene.

Problemet var oppførselen. Og det kom til syne tidlig i hans karriere at han tidvis ikke klarte å kontrollere følelsene sine.

Da han gikk en sesong på ungdomslaget til Celta uten å spille spesielt mye hadde han fått nok:

- Han ble utelatt av det spanske mesterskapet, og da løp han hjem med tårer i øynene. Han truet med å forlate klubben, men ble overbevist til å bli værende. Celta valgte å låne ham ut til klubben Rapido de Bouzaz i håp om at han skulle skjerpe oppførselen sin, forteller fotballskribent Alexandra Jonson til Nettavisen.

Hun er bosatt i nettopp Vigo, og har blant annet skrevet for publikasjoner som Aftonbladet, Expressen, Marca og FourFourTwo om spansk fotball.

- Da han spilte mot Celta, så ble han utvist for å skrike «niño de mierda» (drittunge) til en assistentdommer og begynte så å gestikulere mot Celta-supporterne, som bestod av foreldrene til spillerne på guttelaget til Celta, altså hans tidligere lagkamerater. Han ble nesten kastet ut av Rapido de Bouzaz for dette, men endte opp med å få en sjanse i Celta til slutt.

EKSPERT: Alexandra Jonson er bosatt i Vigo, og følger Celta tett Foto: Privat

Selv om det hadde en tendens til å renne over, så var det lidenskapen og viljen til å levere for hjembyen som gjorde at Aspas suste gjennom de tre årene på Celtas B-lag, og ble raskt ansett som en potensiell bærebjelke for fremtiden.

Det store spørsmålet for Celta var uansett: eksisterte det noen fremtid?

I 2009 befant klubben seg nemlig i andredivisjon av spansk fotball, og stod på randen av nedrykk. Kun seier var godt nok mot Alavés, dersom de skulle falle ned enda en divisjon.

- I 2009 så lå Celta med fullstendig brukket rygg og økonomien deres var helt elendig. De hadde brukt mye penger på store spillere for å satse på spill i Europa, men alt dette endte med at de hadde rykket ned fra LaLiga, forteller Jonson.

- Klubben hadde 84 millioner euro i gjeld. Segunda B (tredjenivå) anses ikke som profesjonell fotball i Spania, og hadde de rykket ned, så hadde de etter all sannsynlig ikke overlevd.

Mot slutten av oppgjøret måtte Celta gjøre noe drastisk, og kastet inn 21 år gamle Aspas. I det 80. minutt hadde han sett seg ut et perfekt løp, var først på et innlegg og stanget ballen i mål på Balaídos.

Jubelen stod i taket der Aspas jublet for sin første, og potensielt største, scoring i karrieren.

Bremsene ble satt på da Alavés, kort tid etter, utlignet til 1-1. Men trollmannen fra Moaña var ikke ferdig. Fire minutter på overtid måtte keeper gi retur på et skudd og Aspas stod parat. 2-1.

Komplett eufori.

Egenhendig hadde 21 år gamle Iago Aspas reddet Celta Vigo fra døden. I kun hans andre kamp for førstelaget.

- Hadde det ikke vært for Aspas, så hadde klubben rykket ned. Han reddet ikke klubben, ikke bare fra nedrykk, men fra nedleggelse. Dette er også historien jeg har fått fra Carlos Hugo, som var en av Celtas assistenttrenere i 2009, sier Jonson.

- Han fortalte at vanligvis ville de ikke ha gitt en unggutt sin hjemmedebut under disse omstendighetene, og dette var den viktigste kampen i klubben historie. Men de hadde sett at de andre veteranene var livredde for å gjøre feil, mens Aspas hadde vist en evne til å nyte presset. Han brydde seg ikke, han ble bare bedre. Og resten er historie.

SLIT: Iago Aspas har mange ganger måttet redde Celta Vigo ut av sumpa. Foto: - (AFP)

33 prosent scoringer og 100 prosent hodemist

Det skulle ta Aspas tid til å virkelig gjøre seg gjeldende på førstelaget for Celta, men da Paco Herrera tok over før 2010/2011-sesongen så begynte ting å endre seg.

Den første sesongen hadde endt med tap i playoff til spill i den øverste divisjonen, men sesongen etter tok han et grep som endret Celtas historie.

Lionel Messi og Pep Guardiola hadde funnet på mange måter funnet opp en ny posisjon i Barcelona innen 4-3-3-systemet.

Spissen skulle ikke ligge og jage, han skulle dypere i banen, hente ballen, trekke med seg motstandere og skape rom for de to brede spissene lengst fremme. Dette er kjent som «den falske nier»-rollen.

Forskjellene mellom Aspas og Messi er nok mange, men felles for dem er iveren etter å ha ballen i beina og evnen til å plutselig finne på noe magisk. Så fra å ha reddet laget fra avgrunnen to-tre år i forveien, var nå Aspas selve stjernen i et Celta-lag som suste oppover tabellen i Segunda Divisíon.

De endte på andreplass i Segunda, Aspas ble ligaens toppscorer og laget fra Vigo var tilbake i det glade selskap for første gang siden nedrykket i 2006/2007-sesongen.

Den første sesongen tilbake i den øverste divisjonen var tung og vanskelig for Aspas og Celta. Blant annet måtte trener Paco Herrera gå i februar 2013 da klubben flørtet med nedrykk. Abel Resino ble ansatt som hans erstatter.

Sesongen handlet uansett om to ting for Celta: holde plassen og å slå Deportivo La Coruña. I galisisk fotball er det nemlig den tidligere stormakten fra byen A Coruña som er regionens storebror.

Felles for begge klubbene er uansett at de begge har ligget med brukket rygg i lengre tid, og sesongen 2012/2013 var inget unntak. Aspas, svoren Celta-supporter, gjorde sitt for å fyre opp før sesongens andre derby:

- Dersom kjæresten min hadde vært fra A Coruña, så hadde jeg måttet dumpe henne, sa Aspas til spansk radio i forkant av kampen, og gjorde det helt klart at han aldri, under noen omstendighet, kom til å spille for erkerivalen Deportivo.

STJERNE: Iago Aspas har vært en av Celtas bærebjelker i lang tid. Foto: Miguel Riopa (AFP)

Den første kampen, spilt på Balaídos, hadde endt 1-1, og begge lag trengte sårt tre poeng for å få litt pusterom i det som hadde utviklet seg til å bli likefullt en kamp mot nedrykk som en kamp om Galicia.

Like før halvtimen smalt det for alvor. Deportivo ledet 1-0, og Aspas bommet på en stor sjanse.

Ringreven Carlos Marchena hadde, på noe overdrevent vis, falt over Aspas etter sistnevntes avslutning. Da hadde Aspas fått nok.

Han reiste seg opp, men på veien opp på beina, nikket han til EM-vinner Marchena, i håp om at dommeren ikke så det. Det hadde både kamplederen, og et fullsatt Riazor gjort, og Aspas ble sendt i dusjen. Celta tapte kampen 1-3.

Jonson forklarer at situasjonen fort oppsummerer litt Aspas som fotballspiller:

- Aspas er en type som ikke spiller fotball med hodet, men med hjertet. Dette er kun lidenskap. Noen ganger setter dette ham i situasjoner der han mister det fullstendig, men det er litt det som også har gjort ham til en stor spiller, sier Jonson.

Mot slutten av sesongen skulle Aspas uansett vise at hodemist til tross, Celta hadde aldri klart seg uten ham. Scoring i 2-0-seieren borte mot Valladolid mot slutten av sesongen var med å redde klubbens LaLiga-tilværelse med nød og neppe.

Når man telte opp til slutt hadde Vigo-klubben notert seg for fattige 37 scoringer. 12 av disse tilhørte Iago Aspas.

Nærmere 33 prosent av målene de i det hele tatt klarte å produsere kom fra mannen, som nok en gang, hadde reddet dem. 17. plass betød fornyet spill på øverste nivå. De tre lagene som rykket ned? Real Zaragoza, Mallorca .. og Deportivo La Coruña.

Den uforglemmelige corneren

Økonomi og Celta har aldri spilt helt på lag, og da Liverpool mente de hadde funnet gull i Vigo, så hadde ikke klubben noe valg. Syv millioner pund var sårt tiltrengt, og Aspas byttet ut Moaña med Merseyside.

Denne gangen befant han seg i Brendan Rodgers' mannskap som skulle kjempe om seriegull, og lagkameratene var herremenn som Steven Gerrard, Luis Suárez og Daniel Sturridge.

Aspas innledet sesongen på imponerende vis, ved blant annet å spille en viktig rolle i Liverpools 1-0-seier over erkerival Manchester United tidlig i sesongen. Deretter falt han mer og mer ut av laget.

- Dette var Liverpools beste sesong på 10-15 år, og de holdt på å vinne ligaen. Sturridge scoret 21 mål, Suárez scoret 31, så det var naturlig at jeg ikke kom til å få så veldig mange sjanser, fortalte Aspas i et intervju med The Guardian i 2017.

- Det plaget meg ikke, jeg forstod at jeg ikke kunne spille med dem på det nivået.

DUELL: Iago Aspas fikk det ikke helt til å stemme i Premier League. Her mot Nemanja Vidic og Manchester United. Foto: Jon Super (AP)

Det ble ikke mye spill for Aspas, men likevel huskes han fryktelig godt av de fleste Liverpool-supportere. Klubben lå nemlig godt an til å ta sitt første seriegull på nesten 30 år da José Mourinho og Chelsea kom på besøk.

Liverpool jaget scoring etter at Gerrard hadde sklidd, og Demba Ba hadde sendt bortelaget i føringen. Tap i oppgjøret ville gitt Manchester City et overtak i tittelracet.

Mot slutten av oppgjøret fikk Liverpool en corner, som fort kunne være kampens siste mulighet. Innbytter Aspas skal ned for å ta den, og ser tilsynelatende muligheten til å slå ballen langs bakken og inn i Chelsea-boksen.

De blåkleddes brasilianske stjerne Willian var kjappest til å oppfatte situasjonen, vant ballen og suste i kontring. Sammen med Fernando Torres kombinerte de til 2-0, og Liverpool var beseiret av Mourinhos mannskap.

Hendelsen har ofte blitt oppummerende for Aspas sin karriere, og er ofte det første som trekkes frem av fotballsupportere når hans navn nevnes. Det får det til å sette griller i hodet på Viasat-ekspert Petter Veland:

- Det irriterer meg at når man skal trekke frem Aspas positivt, så kommer det en referanse til den corneren. Jeg synes det er nedverdigende at man fortsatt skal dra den situasjonen som en eller annen slags vedtatt oppfatning av hvordan Iago Aspas er som fotballspiller, sier Veland til Nettavisen.

EKSPERT PÅ SPANSK FOTBALL: Petter Veland mener Iago Aspas er kanskje den største spilleren i Celta Vigos historie.

- Det er litt som å vise frem den ene gangen Lionel Messi har bommet på åpent mål, eller den ene gangen Virgil van Dijk tabber seg ut, uten sammenligning forøvrig. Det gir et så utrolig feil bilde, og jeg sliter med å akseptere dette med at i den moderne fotballen blir det en slags ligadiskusjon der det handler om å tråkke på, eller holde nede profiler som gjør det bra i andre ligaer enn den man selv foretrekker. Det er en uting, men det får være min personlige mening.

Kampen skulle vise seg å bli Aspas' siste i Liverpool-drakta. Uten den helt store suksessen reiste han hjem til LaLiga. Men denne gangen var det Sevilla og Andalucia som stod for tur.

Redningsaksjonen

Heller ikke i Sevilla fant Aspas se helt til rette. Under Unai Emery hadde spissene Carlos Bacca og Kévin Gameiro tatt mye plass, og dermed ble det lite spilletid til overs for mannen fra Galicia.

Sommeren 2015 var returen til Balaídos et faktum. Denne gangen var det et langt friskere og sprudlende Celta Vigo som ventet Aspas. Trener Luis Enrique hadde tatt klubben til 8. plass, og nå skulle tidligere Celta-spiller Eduardo Berizzo ledet laget videre.

Tilbake blant kjente og kjære var Aspas den siste biten som manglet i puslespillet. 12 scoringer og sjetteplass i LaLiga betød at klubben kunne se frem til å spille Europa League.

Jonson mener det er en spesiell grunn til hvorfor Aspas kun har sett ut til å fungere for Celta, og at det er først når han ikler seg den blå drakten at han virkelig ser ut som en superstjerne:

- Det er fordi det er Celta. Han har elsket den klubben kompromissløst siden han var barn, og han hadde bokstavelig talt ofret alt for dem. Det samme kan man ikke si om Liverpool eller Sevilla, forklarer Jonson.

Året var klubben et John Guidetti-sleivspark unna å sende Manchester United ut av Europa League, og ta seg til finalen i Stockholm.

Svensken stod alene foran mål på Old Trafford på stillingen 2-2, og scoringen hadde sendt Aspas og hans klubb til turneringens siste kamp.

SAMME ULLA?: Alexandra Jonson har latt seg imponere av Iago Aspas på samme måte som Lionel Messi. Foto: Manu Fernandez (AP)

Men det hører liksom ikke til Aspas sin historie å spille kamper om trofeer og å knive ligatitler. Det handler til syvende og sist om redningsaksjoner, og å være den fortsetter å prestere når alt ser som mørkest ut.

Mellom 2017 og 2019 har Aspas vunnet Zarra-trofeet, hvilket er prisen som deles ut til den spanske spilleren som har scoret flest mål i LaLiga. 19, 22 og 20 mål scoret han i de respektive sesongene. Tabellplasseringene til Celta de samme sesongene? 13, 13 og 17.

Her mener Veland at man virkelig får se hvor viktig Aspas fortsetter å være for Celta Vigo:

- Celta Vigo hadde rykket ned uten Iago Aspas. Noen vil mene at det er håpløst å si, men det er bare å se på resultatene med og uten Aspas. I forrige sesong var det skremmende å se hvor avhengige de var av Aspas. Samtidig forteller det mye om storheten til Aspas, sier Veland.

Det er sesongen 2018/2019 som kanskje vekker størst oppsikt. Til jul lå nemlig Celta som nummer ni, og var tre poeng unna plassene som ville garantert spill i Europa. Som smalt det i leggen til Aspas.

Celta hadde forsøkt å bruke ham i en kamp mot Getafe, da Celta lå under, men ting hadde ikke stemt. Han hadde kastet inn håndkleet under oppvarming mot Levante. På de 12 kampene etter Aspas sin skade, så hadde Celta tapt 10.

Plutselig befant Celta seg i nedrykkssumpa, og til tross for at det var ti kamper igjen av sesongen, så hadde alarmklokkene begynt å gå for alvor. Det som skulle være en sesong der de skulle ta seg til Europa, jobbet de nå mot nedrykk.

Hjemme mot Villarreal, som lå på nedrykksplass, måtte de vinne for å ikke falle enda lengre ned. Før 20 minutter var spilt, så hadde de gulkledde fra Valencia-regionen scoret to ganger.

- Aspas har levd med helt urealistiske forventninger fra supporterne. At uansett hva som er i ferd med å skje, så kommer han til å redde dem. Men det merkelige med ham er at uansett hvor urettferdig og urealistisk det virker, så finner han alltid en vei ut av det, forteller Jonsson.

Denne kveldskampen på Balaídos var ikke noe annerledes. I andre omgang våknet Aspas til live. Han fant nettmaskene i det 50. minutt, og satte opp angrep etter angrep for hjemmelaget.

I det 70. minutt skulle endelig Maxi Gómez begynne å fungere på topp igjen han også da han stanget inn utligningen. Med fem minutter igjen på klokka ble Celta gitt et straffespark. Aspas sendte Sergio Asenjo feil vei, og snuoperasjonen var et faktum.

Da han ble byttet ut like etter ble han applaudert av banen, og på benken fanget kameraene han opp: gråtende. Det hadde blitt i overkant mye, selv for en som hadde gjort det til sitt mål i livet å redde klubben i sitt hjerte. Gang på gang.

Lagkameratene klemte ham, supporterne sang navnet hans og på de siste ni kampene tapte Celta kun to ganger, og reddet seg inn til nok en sesong på øverste divisjon av LaLiga.

FOR MEGET: Iago Aspas klarte ikke å holde tårene tilbake da han reddet Celta fra nedrykk. Foto: Screenshot (Strive)

- Hadde han gjort dette like konsekvent og på et like høyt nivå i en større klubb, så hadde vi ikke sluttet å snakke om ham. Så god er han. Personlig, så ligger han på min topp fem-liste over spillere jeg har sett live, og jeg har sett fryktelig mye fotball fra tribuneplass, sier Jonson.

- Med unntak av Lionel Messi, som spiller fotball på et helt annet nivå enn resten, så er Aspas den spilleren som har fått meg til å tenke «hva i svarte er det jeg sitter og ser på?» flest ganger. Alt endrer seg etter at du har sett ham spille fotball, sier Jonson.

Noen uker senere gjorde han det like gjerne igjen da han scoret to, og snudde 0-1 til 3-1-seier mot Real Sociedad. Aspas vartet da opp med to scoringer for laget fra Galicia.

Og det er nettopp heltedådene og evnen til å nærmest egenhendig holde en klubb i live som vekker til live de store begrepene når man snakker om Aspas:

- Noen ganger bruker man begrepet «legende» litt for bredt. Noen ganger mener man muligens litt for tidlig at spillere fortjener statuer utenfor stadion for eksempel. Men jeg vil slå et slag for at det ikke er hverken overdrivelse eller utopi i å hevde at Aspas er den viktigste spilleren i Celta Vigos nyere historie, og han fortjener et monument utenfor Balaídos den dagen han ikke lenger skal bergta oss på banen, sier Veland.

For å oppsummere hvor mye Iago Aspas kanskje betyr for klubben, så trenger vi ikke nødvendigvis å tenke på statuer eller trofeer. Ei heller ligaplasseringer eller europacupspill.

Det er nemlig ikke verre enn å ta en titt på et enkelt sitat, som har brent seg inn på netthinnen til de fleste innbyggere i Vigo, den gangen da Celta stod med ryggen mot veggen og Aspas var ute med skade i forkant av kampen mot Villarreal.

På veggen hadde nemlig en supportere spraymalt et sitat som oppsummerer absolutt alt Iago Aspas har betydd, betyr og kommer til å bety for den vesle klubben fra Galicia:

«HOLD RUNDT MEG TIL ASPAS ER TILBAKE»

Kilder: The Guardian, These Footy Times, Cadena COPE, moiceleste.com, YouTube, LaLiga, Marca, Strive