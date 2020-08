Hvorfor grep ingen inn?

Hvorfor slo ingen alarm allerede før sommeren om Petter Northugs usunne livsstil? Hvorfor måtte det gå så langt at Northug selv sier at han er glad for at politiet stoppet galskapet i livet hans?

Hvordan har du det?

Hvordan går det?

To spørsmål som vi ofte stiller til våre nære og kjære.

Til idrettsstjerner som avsluttet sine karrierer og begynte å oppføre seg annerledes virker disse spørsmålene å sitte lenger inne fra medmennesker og media.

Hvorfor? Det er en gåte for meg.

Det er ingen tvil om at Petter Northug selv må ta ansvar for sine handlinger, men flere kunne kanskje ha grepet inn?

Petter Northugs åpne og sterke erkjennelse på pressekonferansen i Trondheim er et nytt skremmende eksempel på hvor ille det kan gå når omgivelsene ikke våger, vil eller er i stand til å stille de kritiske spørsmålene.

Northug tar på seg all skyld for å ha fått et alvorlig rusproblem.

Han hevder at han har fornektet for seg selv og andre at problemet eskalerte og at han under hard festing har blitt narkoman.

Petter Northug er ingen usynlig mann. Han er en av Norges og skiverdens mest kjente ansikt.

En stjerne.

Når Northug har herjet på byen i Oslo så er det mange som har sett ham, fotografert ham og reagert.

Hva holder han på med? Har folk spurt seg selv.

Skifamilien er relativt liten, og jungeltelegrafen har nådd meg flere ganger med opplysninger om Northugs livsstil på fritiden.

Jeg har ikke tenkt så mye over opplysningene. Petter er Petter, liksom. Det går mange rykter om ham, men ryktene om at han viste seg frem ruset offentlig, viste seg dessverre å stemme.

Vi har jo blitt vant med at det skjer mye både høyt og lavt med Mosvik-gutten, verdens kanskje beste langrennsløper gjennom tidene.

Det finnes knapt en nyhetsdesk i Oslo eller Trondheim som ikke har fått tips om Northugs bevegelser, til og med etter ulykken på Byåsen i 2014.

Jeg kan heller ikke se for meg noe annet enn at Northugs tidligere lagkamerater og ledere kjente til at Northug har vært på bærtur.

Men sirkus-Northug har rullet videre og gikk mot en uunngåelig personlig katastrofe.

Idrettens sikkerhetsnett finnes tydeligvis ikke der. Det er forunderlig at ingen lykkes med å avsløre Northugs løgner og stilte ham til ansvar for hva han holdt på med.

Frelseren av en hel nasjon i Holmenkollen, Falun, Val di Fiemme, Liberec og Vancouver kunne leve med sine fornektelser og løgner

Ingen lykkes med å slå alarm før det var for sent og medias undersøkelser virker å ha vært tabubelagte, før spørsmålene kom på pressekonferansen.

Det gjør meg deprimert.

For Northug hadde problemer, det var ingen hemmelighet.

Han erkjenner selv at det til tider har vært festet hardt med alkohol og kokain flere ganger i uken. At han trenger piller for å roe seg ned etter «kickene».

Alt har kunnet foregå mens Northug har vært i full sving med sine jobber og sitt varemerke.

Northug er sterk. Han møtte media og tok kontroll over sin vanskelige situasjon ved å snakke om elendigheten. Han ga ærlig svar på tiltale på pressekonferansen.

Mitt håp er at Northug nå en gang for alle tar tak i sine problemer, at han følger Olympiatoppens program og får ro og harmoni i sitt liv fremover.

Mitt håp er også at media, og medmennesker rundt idrettsstjerner, våger å stille de ubehagelige spørsmålene før det er for sent.

Hvordan har du det?

Hvordan går det?

Og at vi ikke lar oss lure av svarene om vi merker at alt ikke er som det skal være.

Kanskje kan Lex Northug være en vekker for oss alle.

Livet trenger ikke nødvendigvis være topp bare fordi det ser sånn ut på fester og i sosiale medier. Det kan dessverre være det motsatte, som for Northug. Helt pyton!

/Torbjörn Nordvall