Høydramatisk poengtap for Tottenham – rotet bort seieren med ti mann

Tottenham ledet 2-1 og hadde full kontroll borte mot PSV. Så ble keeper Hugo Lloris utvist, PSV utlignet, og Tottenham er på vei ut av mesterligaen.

Etter 1-2-tap mot Inter og 2-4 mot Barcelona i de to første gruppespillkampene, blinket alle alarmklokkene for Tottenham og trener Mauricio Pochettino foran onsdagens kamp mot PSV Eindhoven.

Begge lag sto med null poeng foran oppgjøret, og taperen av kampen kunne fort takke farvel til sluttspillet allerede etter tre kamper.

Klønete forsvar

Etter store sjanser til begge lag var det hjemmelaget som fikk den første scoringen. 30 minutter var spilt da Tottenham-forsvaret rotet det til.

Davinson Sánchez spilte ballen tilbake til en uoppmerksom Toby Alderweireld. Han mistet ballen til PSV-spissen Hirving Lozano, som dermed var alene med keeper. Lozano brukte fryktelig lang tid, og Alderweireld kastet seg ned for å blokkere avslutningen. I stedet skjøt Lozano via beinet til Alderweireld, og ballen gikk i en perfekt bue over Hugo Lloris før den dalte ned i målet.

Like etter trodde hele stadion at det sto 1-1, men Tottenhams scoring ble annullert for offside. Davinson Sánchez satte en retur enkelt i mål, men dommeren underkjente målet fordi Harry Kane sto i offside. Han var på feil side, men var ikke nevneverdig aktiv i spillet. Likevel dømte dommer Slavko Vincic offside, til Sanchez' store fortvilelse.

Kane ble matchvinner

Fortvilelse ble snudd til glede da Lucas Moura banket inn 1-1 tre minutter senere, og denne gangen ble målet godkjent. Kieran Trippier slo inn fra høyre, og Moura skjøt ballen via beinet på Pablo Rosario og i mål.

Ni minutter etter hvilen hadde Tottenham snudd kampen. Etter et langvarig press fikk Christian Eriksen god tid til å sikte et innlegg. Han traff perfekt på pannen til Harry Kane, som enkelt styrte inn 2-1.

PSV kan takke keeper Jeroen Zoet for at det ikke var 1-3 etter 66 minutter. Kane kom seg nok en gang fri på bakerste stolpe, og mottok et innlegg fra Kieran Trippier. Denne gang reddet Zoet med kneet.

Rødt kort

Kane inntok servitørrollen etter 73 minutter, da han spilte fri Erik Lamela på høyrekanten. Lamela banket til fra skrå vinkel og traff tverrliggeren.

Det kunne blitt avgjørende for London-klubben; siste ord var ikke sagt i Nederland. Ti minutter gjensto da Spurs pådro seg et brudd på midtbanen, og Lozano ble spilt fri i bakrom. Hugo Lloris stormet ut, men var for sent ute. Lloris bommet på ballen og meide ned Lozano på 20 meter. Det endte med rødt kort og frispark til PSV.

Med en mann mer ble det et voldsomt trykk mot Tottenham-målet. To minutter før slutt fikk Rosario fyrt av et skudd, og Luuk de Jong styrte inn 2-2.

Da ble det ett poeng til hvert av lagene, og begge er i kjempetrøbbel med tanke på avansement til sluttspillet.

