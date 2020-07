Hyller Sheffield United-manageren etter imponerende seier mot Chelsea: - En av de beste

Chelsea tapte viktige poeng i kampen om en plassering blant Premier Leagues topp fire.

Sheffield United - Chelsea 3-0

Sheffield United tok med seg alle tre poengene da Chelsea ble nedsablet på Bramall Lane.

Hjemmelagets David McGoldrick endte 25 kampers måltørke, og skåret like godt to ganger. Han ble dermed den første spilleren som skåret sine to første Premier League-mål i juli måned. Det bemerket Gary Lineker på Twitter.

Chelsea tapte dermed viktig terreng i kampen om plass i neste års Champions League. London-klubben ligger foreløpig på tredjeplass, men kan bli tatt igjen av både Manchester United og Leicester som begge har én kamp mindre spilt.

Etter kampen var Jan Åge Fjørtoft mektig imponert over det manager Chris Wilder har fått til i Sheffield.

En oversikt over Wilders meritter de siste fem årene er rett og slett oppsiktsvekkende lesing.

Denne bet også Fjørtoft og TV2-kommentator Kasper Wikestad seg merke i.

- En av de beste som finnes, twitret også Fjørtoft om Wilder.

Sheffield United-manager Chris Wilder har nærmest utrettet mirakler med Sander Berge og resten av laget. Foto: Rui Vieira/nmc Pool (Pa Photos)

Farlige innlegg

Før avspark markerte lagene Jack Charltons bortgang med ett minutts stillhet. Den tidligere Leeds-profilen gikk bort fredag, 85 år gammel. Han var med på å vinne VM med det engelske landslaget i 1966.

Hjemmelaget startet friskt, og kom til flere gode innleggsmuligheter i åpningsminuttene. Allerede etter 16 sekunder kom Enda Stevens til et brukbart innlegg mot Sander Berge, men Mason Mount fikk klarert til hjørnespark.

Chelsea noterte seg for kampens første målsjanse bare minutter senere, da Christian Pulisic headet ballen over målet til Dean Henderson fra kloss hold.

Det var imidlertid hjemmelaget som tok ledelsen etter 17 minutters spill.

Vertene opprettholdt trykket etter et angrep, og George Baldock fikk til slutt slått ballen inn mot Oliver McBurnie. Skotten klemte til på hel volley, og traff flere Chelsea-spillere på vei mot Kepa som med nød og neppe fikk gikk retur.

Ballen landet i beina til David McGoldrick, som enkelt kunne sette ballen i mål fra tre meters hold. Det var spissens første mål i Sheffield-trøya, etter over 25 kampers måltørke.

NETTKJENNING: David McGoldricks måltørke er omsider. Foto: Peter Powell

Doblet ledelsen

Kampen fortsatt i samme spor. Chelsea dominerte ballbesittelsen, mens Sheffield United fortsatte å skape de store sjansene. Etter 32 minutter satte hjemmelaget kveldens andre, og denne gangen etter innlegg fra venstre.

Stevens mottok ballen etter et frispark, og la opp til veggspill med Ben Osborn. Plutselig var vingbacken i en flott innleggsposisjon, og nok en gang fant han McBurnie. Denne gangen brukte skotten hodet, og stanget ballen utagbart ned i venstre hjørne.

- En super heading, utbrøt TV 2-kommentator Simen Stamsø Møller.

UTAGBAR: Oliver McBurnie doblet ledelsen med en flott heading. Foto: Peter Powell

Sheffield la seg dypt etter skåringen, og Chelsea fortsatte å dominere ballbehandlingen. Hjemmelaget forsvarte seg imidlertid godt, og sjansene uteble. Lagene gikk til pause på stillingen 2-0.

Byttet i pausen

Frank Lampard var tydelig misfornøyd med blåtrøyenes førsteomgang, og gjorde to bytter i pausen. Antonio Rüdiger og Marcos Alonson kom inn for Mason Mount og Andreas Christensen.

OPPGITT: Frank Lampard var tydelig misfornøyd med laget sitt i første omgang, og gjorde to bytter i pausen. Foto: Peter Powell

Byttene ga ingen umiddelbar effekt, og Chelsea fortsatte å stange mot Sheffield-forsvaret. Bortelaget kom til flere innlegg, men det disiplinerte hjemmelaget hadde god kontroll på blåtrøyenes fremstøt.

Sander Berge gjennomførte en solid kamp for hjemmelaget, og ble byttet ut etter timen spilt.

Fem minutter senere entret Olivier Giroud banen. Spissen markerte seg umiddelbart, da han klinket til på hel volley fra 20 meters hold etter en langpasning fra Rüdiger. Ballen gikk utenfor, men det ble starten på en mer direkte spillestil fra bortelaget.

Tammy Abraham viste seg også frem i den andre omgangen, og etter 72 minutter var spissen nære ved å sette inn en redusering. Rüdiger steg til værs på et hjørnespark og stusset ballen videre inn i feltet. Der dukket Abraham opp, og var cntimeter unna å kunne dytte ballen i mål.

FORTVILELSE: Tammy Abraham og Chelsea fikk det ikke til å stemme borte mot Sheffield United. Foto: Peter Powell

Ketsjup-effekt

Det var likevel Sheffield United-spissene som skulle smile bredest på Bramall Lane. Etter 76 minutter satte nemlig McGoldrick sitt andre for kvelden. Spissen startet angrepet selv, da han satte opp innbytter Lys Mousett på høyrekanten.

Franskmannen slo ballen inn i feltet, hvor Rüdiger forsøkte å klarere. Den tyske midtstopperen klønet det imidlertid til, og serverte ballen på sølvfat til McGoldrick, som satte ballen i mål. Dermed sto det 3-0 på Bramall Lane.

- En kjempeskalp, sa TV 2-kommentator Stamsø Møller etter McGoldricks andre nettkjenning.

SEIER: Sheffield United vant komfortabelt hjemme mot Chelsea. Foto: Rui Vieira

Sheffield fortsatte å angripe, og bare minutter ble Mousett spilt gjennom alene med keeper. Franskmannen var litt for unøyaktig i avslutnings-øyeblikket, og lobbet ballen utenfor målet.

Det skjedde ikke stort mer på Bramall Lane, og Sheffield United vant dermed 3-0. Chelsea avga dermed viktige poeng i kampen om spill i neste sesongs Champions League. London-klubben ligger foreløpig på tredjeplass, men kan bli tatt igjen av både Manchester United og Leicester som begge har én kamp mindre spilt.

Sheffield United ligger på en foreløpig sjetteplass, og kan kvalifisere seg for spill i Europa League neste sesong.