Hynne med kjempeløp, under VM-kravet i Italia

Friidrettsprofilen Hedda Hynne vant tirsdag 800-meteren under et internasjonalt stevne i italienske Rovereto. Vinnertiden 2.00,53 var under VM-kravet.

Skiensjenta Hynne hadde tilgode å klare VM-kravet på 2.00,60 foran tirsdagens start. I Italia fjernet hun enhver tvil rundt sin egen deltakelse i sesongens store høydepunkt i Doha i månedsskiftet september/oktober. Hynne kom til Rovereto med 2.01,27 som årsbeste, men løp langt under den tiden etter å ha ledet an feltet gjennom hele sisterunden. Nærmest seg på målstreken hadde hun kenyanske Eunice Sum. Tyske Christina Hering fulgte deretter. Den norske rekorden på 800 meter for kvinner lyder på 1.59,82. Hynne har personlig rekord på 1.59,87. Den skadeplagede norske spydkasteren Sigrid Borge deltok også i stevnet i Italia. Hun endte til slutt på åttendeplass etter å ha kastet 49,86. Osterøy-jenta valgte å stå over de fire siste omgangene som følge av at hun kjente antydninger til albueskaden som har plaget henne den siste tiden. Borge er kvalifisert for VM i Doha. (©NTB)