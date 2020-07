Hysterisk Akinfenwa-intervju fikk Klopp til å reagere: Nå har Liverpool gjort noe helt spesielt

Liverpool inviterer Adebayo Akinfenwa til klubbens feiring av Premier League-tittelen.

Tirsdag omtalte Nettavisen Wycombe Wanderers opprykk til Championship, for første gang i klubbens 133-årig lange historie.

På spissplass hos laget som neste sesong skal spille på nest øverste nivå i England finner man mannen som over flere år har blitt regnet som verdens sterkeste spiller, skal vi tro spillserien til FIFA, nemlig Adebayo Akinfenwa.

Adebayo Akinfenwa feirer opprykket til Championship. Foto: Adam Davy (Pa Photos)

Hadde kontakt på meldinger

Engelskmannen skal også være kjent for å i 2016 ha uttalt at han ønsket at trenere skulle ta kontakt med ham på Whatsapp, ettersom han trengte en ny jobb.

Etter opprykket mandag leverte Akinfenwa intervjuet til Sky Sports som har gått viralt.

- La meg fortelle deg én ting, den eneste personen som kan kontakte meg på Whatsapp denne gangen er Klopp, slik at vi kan feire med hverandre.

Liverpool-manageren tok også kontakt som lovet med en videomelding til Liverpool-supporteren.

- Gratulerer. Jeg så hele kampen og så ikke intervjuet etter kampen, men Hendo (Jordan Henderson) eller spillerne mine fortalte meg at du ønsket å komme i kontakt med meg på Whatsapp, svarte Klopp.

- Jeg er sikker på du hele tiden har vært minst en Championship-spiller, og nå er du der endelig der. Bra jobba, sa Klopp på meldingen.

Invitert til tittel-feiring

Nå tar tyskeren det hele enda et skritt lenger. Ifølge The Guardian vil Liverpool nå invitere Akinfenwa som deres gjest til Premier League-mesterens tittelparade.

- Han er invitert til paraden, ett hundre prosent. Som spiller var jeg i lignende situasjoner. Fotball betydde alt for meg før noen tenkte at det var verdt å gi meg penger for det, det har aldri endret seg, sier Klopp ifølge avisen.

Wycombe Wanderers' Matt Bloomfield og Adebayo Akinfenwa løftet play-off-trofeet etter opprykket mandag. Kanskje får sistnevnte muligheten til å løfte Premier League-pokalen også. Foto: Adam Davy (Pa Photos)

Klopp har fått med seg den fascinerende 38-åringen som har en imponerende fysisk tilstedeværelse på banen.

- Jeg så at han satt under lagmøtet i en Liverpool-drakt, noe jeg synes var veldig morsomt. Jeg så kampen og han sendte en video tilbake, fortsetter Klopp om Wycombe-spissen.

Akinfenwa har også reagert på den offisielle invitasjonen fra Liverpool.

- Dette begynner å bli dumt nå, jeg smiler som et voksent barn, skriver han på Twitter.